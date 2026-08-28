Alcaldía del Distrito: todo está listo para la tercera edición de Plásticos por Útiles Escolares

La secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional, Elizabeth Mateo da la información a los medios sobre la tercera jornada de Plásticos por Útiles Escolares. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO )

La Alcaldía del Distrito Nacional aseguró que tiene todo listo para celebrar este sábado la tercera edición de Plásticos por Útiles Escolares, actividad que contará con un amplio dispositivo de seguridad y asistencia para garantizar el orden y el bienestar de las personas que participen.

Las autoridades municipales informaron este viernes en rueda de prensa que alrededor de 400 uniformados estarán desplegados durante el evento, en el que también participarán organismos de socorro y seguridad.

La actividad estuvo encabezada por la secretaria general de la Alcaldía, Elizabeth Mateo; la directora de Innovación y Proyectos Especiales, Yolanda de la Rosa; el director del Gabinete Social, Raudy Vargas, y la enlace del cabildo con el sector privado, Aniana Vásquez.

De acuerdo con las autoridades, por instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía, se coordinó con distintas instituciones el operativo que acompañará la jornada, que se desarrollará en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el Palacio Municipal, en el Centro de los Héroes.

En el dispositivo participarán miembros de la Policía Nacional, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila (Ciutran), Defensa Civil, Cruz Roja y de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Como parte del esquema de prevención, el evento dispondrá de un hospital móvil, ocho ambulancias y seis unidades contra incendios, además de una carpa destinada a atender a niños que puedan extraviarse.

El operativo incluye también dos unidades móviles equipadas con cámaras para el monitoreo y vigilancia aérea.

Medidas para mitigar el calor

La Alcaldía informó que se habilitarán baños, seis puestos de hidratación y túneles de carpas para proteger a los asistentes de la exposición directa al sol durante parte del recorrido.

La fila de participantes comenzará en la calle Paul Harris, continuará por la Horacio Vicioso y seguirá por la Juan de Dios V. Simó. La avenida George Washington (Malecón) no formará parte del recorrido en esta edición.

Para participar, las personas deberán presentar una cédula que certifique que residen en el Distrito Nacional.

Por cada 1,000 botellas plásticas entregadas, los participantes recibirán una mochila que incluye una tableta electrónica y un termo. La Alcaldía estableció un máximo de dos mochilas por cada cédula.

La iniciativa forma parte del programa ambiental impulsado por la gestión de Carolina Mejía, que, según los datos ofrecidos por el cabildo, ha permitido retirar más de 37 millones de botellas plásticas de las calles y los ríos mediante las jornadas de Plásticos por Juguetes y Plásticos por Útiles Escolares.

La tercera edición de Plásticos por Útiles Escolares cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Banco Popular, Propagas, Fundación Propagas, Grupo Ramos, Industrias Bisonó, Constructora Bisonó, Fiducorp, Rica, Susaeta, Industrias San Miguel, Farmacias GBC, Café Santo Domingo, McDonald´s, Seaboard y Planeta Azul.