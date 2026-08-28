Más de mil motocicletas están abandonadas en el parqueo de Digesett en Santiago

Motocicletas permanecen en el parqueo de la Digesett en Santiago ( ANEUDY TAVÁREZ )

Más de mil motocicletas, algunas con más de cuatro años retenidas, permanecen acumuladas en el parqueo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), ubicado en la Fortaleza San Luis de Santiago.

La situación llevó al nuevo comandante de la Digesett en Santiago, coronel Frederic Peralta, a hacer un llamado a los propietarios de las motocicletas y demás vehículos retenidos para que acudan a retirarlos con la documentación correspondiente.

Peralta advirtió que las motocicletas que permanecen desde hace años en las instalaciones serán sometidas a un proceso para determinar su situación y, en caso de que sus propietarios no acudan a reclamarlas, serán trasladadas a Bienes Nacionales, en Santo Domingo.

"Tenemos mil y algo de motocicletas", precisó el oficial, al referirse a las unidades acumuladas en el parqueo.

Explicó que las motocicletas han sido retenidas por diferentes causas, entre ellas accidentes de tránsito, infracciones, falta de documentación y participación en carreras clandestinas.

Acciones contra las carreras clandestinas

Peralta también anunció el reforzamiento de las acciones contra las carreras ilegales de motocicletas que se realizan en vías como las autopistas Joaquín Balaguer y Duarte.

Explicó que, debido al carácter clandestino de estas actividades, trabajarán con la Policía Preventiva y utilizarán labores de inteligencia para identificar a quienes organizan y convocan las competencias y poder intervenir cuando estas se estén realizando.

El oficial adelantó que las medidas para mejorar la circulación vehicular en Santiago comenzarán a aplicarse desde la próxima semana, luego de concluir el levantamiento de los principales puntos que requieren intervención.

Educación y sanciones

El nuevo comandante sostuvo que su gestión estará enfocada en la educación y concientización de los conductores, pero advirtió que quienes violen las normas de tránsito serán sancionados conforme a la ley.

Señaló que es necesario que los ciudadanos comprendan que, además de derechos, tienen deberes que cumplir para contribuir a un tránsito más ordenado y seguro.