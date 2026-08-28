Continúan relleno en área del río Ozama en Sabana Perdida

El relleno de un terreno perteneciente al río Ozama en el barrio "La Novia del Ozama", en el sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, por parte de una familia, ha avanzado hasta quedar a menos de 10 metros de la ribera, situación que genera preocupación entre residentes y autoridades ambientales.

De acuerdo con denuncias de moradores, desde hace más de 10 años se realizan trabajos de relleno en el área, con el traslado de grandes cantidades de tierra mediante camiones. El terreno intervenido forma parte del Cinturón verde de Santo Domingo y, según las autoridades, el avance ha alcanzado un punto crítico debido a su cercanía con el río.

La Ley 64-00, de Medio Ambiente, establece en su artículo 129 que se prohíbe todo tipo de construcciones en un margen mínimo de 30 metros en ambas riberas de los ríos.

El procurador especializado de Medio Ambiente para Santo Domingo Este y Norte, Roberto Rodríguez, confirmó que recibió recientemente fotografías que muestran la magnitud del relleno y admitió que hasta el momento no se ha podido intervenir directamente el lugar por falta de personal y de apoyo para realizar un operativo de vigilancia.

Rodríguez explicó que se está coordinando la formación de un equipo con técnicos y agentes de seguridad para acudir al lugar. El funcionario indicó, además, que la persona identificada con el apellido Cuevas fue citada por las autoridades y que durante las investigaciones fueron presentados documentos relacionados con supuestos títulos de propiedad.

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Seguimiento de Diario Libre

Desde hace más de siete años, Diario Libre le da seguimiento al tema y lo que fue un pequeño relleno ahora ocupa más de 300 metros a escasos metros del agua, en violación a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y el Cinturón Verde del Gran Santo Domingo.

El funcionario atribuyó parte de la dificultad para controlar la situación a la falta de vigilancia permanente y de personal suficiente para atender este tipo de casos. También consideró necesario que las comunidades mantengan informadas a las autoridades cuando detecten que continúan los trabajos.

Por su lado, comunitarios expresaron que en una ocasión el vertido estuvo suspendido, pero que los camiones han continuado llevando material al lugar, incluso durante horas de la noche y la madrugada.

El procurador especializado para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Francisco Contreras Núñez, al observar un video llamó al encargado del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y acordaron enviar militares al lugar para además de detener el relleno, someter a la justicia a los responsables.