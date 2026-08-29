Puente entre Hato Nuevo y Quita Sueño sigue sin barandas y expone a usuarios a caer al río Haina

Dos motocicletas y un camión cementero circulan por el puente, pese a su notable deterioro. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El puente que comunica la zona de Hato Nuevo, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, con el distrito municipal de Quita Sueño, en Haina, mantiene un notable deterioro que hace inseguro su uso.

Cinco meses después de que Diario Libre documentara el daño de la estructura, esta continúa sin barandas ni barreras de protección, una situación que pone en riesgo a quienes circulan por el viaducto, que se ven expuestos a caer sobre el río Haina.

Por la estructura circulan motocicletas, automóviles y vehículos todoterreno, pero también unidades de gran tamaño, como patanas y camiones cementeros, que utilizan esta vía para desplazarse entre ambas comunidades.

No obstante, la ausencia de elementos de protección representa un riesgo tanto para quienes se desplazan en vehículos como para los peatones, que deben compartir el espacio con las unidades que atraviesan la estructura.

Una situación que persiste

Desde hace más de una década autoridades han abordado la intervención del puente y, aunque en distintos momentos se han realizado reparaciones, los problemas de la estructura persisten.

En marzo pasado, residentes de la zona expresaron a Diario Libre su preocupación por las condiciones del puente y el temor de que pueda ocurrir un accidente, especialmente ante el tránsito de vehículos pesados y de algunas de las unidades que transportan estudiantes hacia sus centros educativos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/whatsapp-image-2026-08-28-at-124621-pm-1-71555216.jpeg Vista del estado de deterioro del puente de Hato Nuevo-Quita Sueño. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

De acuerdo con lugareños, las barandas han sido destruidas por el impacto de vehículos y, en ocasiones, han sido sustraídas por antisociales para venderlas como metal.

El puente es utilizado por residentes de La Pared y Quita Sueño de Haina, Batey Bienvenido, Hato Nuevo, Manoguayabo y otras localidades.