Director de la Policía advierte cero tolerancia a miembros de la institución que violen la ley

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, en el centro, durante su visita a la dotación del ensanche Naco. ( FUENTE EXTERNA )

El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, realizó la tarde del sábado una visita de supervisión a la dotación policial del ensanche Naco, en donde afirmó que todos los miembros de la institución que actúen correctamente y en cumplimiento de su deber contarán con su respaldo, a diferencia de quienes se aparten de las leyes.

Rodríguez también arengó al personal que participaba en el relevo de turno para que trabajen con entusiasmo en el cumplimiento de sus funciones y con estricto apego a las normativas y los protocolos institucionales que rigen el servicio policial.

Estuvo acompañado por el general Gabriel de los Santos García, director regional central del Distrito (Z-45), y el teniente coronel Johnny González González, comandante del Departamento Naco (C-1).

La visita forma parte de las acciones de supervisión y acompañamiento a la fuerza policial, orientadas a fortalecer la disciplina, la prevención y la calidad del servicio en beneficio de la ciudadanía.

Menos de un mes en el puesto

Rodríguez García asumió la dirección de la Policía Nacional el pasado 17 de este mes de agosto, en sustitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien fue destituido del cargo seis meses después de haber sido designado.

La gestión de Cruz Cruz fue la más corta en los últimos 30 años.

Al entregar la posición, vestido de civil y con todo el traje negro, a excepción de la camisa, el saliente director de la Policía dio un breve discurso contundente, al llamar a los policías a mantenerse firmes en sus principios y a no permitir que actuar correctamente sea visto como una debilidad.