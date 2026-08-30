Plásticos por Útiles Escolares recolecta 16.5 millones de botellas y entrega más de 24,000 kits

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, habla en la tercera edición de Plásticos por Útiles Escolares. ( FOTO CEDIDA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL )

La tercera edición de Plásticos por Útiles Escolares concluyó este sábado con la recolección de 16.5 millones de botellas plásticas y la entrega de más de 24,000 kits de mochilas con tabletas electrónicas a familias participantes.

De acuerdo con los organizadores, la jornada tuvo un impacto en más de 10,000 familias, que recibieron los útiles escolares a cambio de su participación en la iniciativa de recolección de residuos plásticos.

Durante las palabras de cierre, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó que la actividad representa un alivio para las familias de la capital ante los gastos que implica el inicio del año escolar.

"Cerramos hoy habiendo hecho un conteo en pesaje que ya culminó con todas las personas que hemos atendido, y tenemos un conteo de 16.5 millones de botellitas", manifestó Mejía.

La funcionaria también agradeció a las personas que participaron en la jornada y resaltó el propósito social y ambiental de la iniciativa.

Impacto ambiental

Los 16.5 millones de botellas recolectados en esta edición se suman a los residuos reunidos en las jornadas anteriores de Plásticos por Juguetes y Plásticos por Útiles Escolares.

Según los organizadores, ambas iniciativas han permitido recolectar en conjunto 53.5 millones de botellas plásticas, lo que convierte estas actividades en una de las mayores jornadas de concienciación ambiental realizadas en el país.

La actividad contó con un dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 400 agentes, quienes estuvieron a cargo de mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes.

Colaboradores de la iniciativa

La tercera edición de Plásticos por Útiles Escolares se realizó con la colaboración del Ministerio de Educación, Banco Popular, Propagas, Fundación Propagas, Grupo Ramos, Industrias Bisonó, Constructora Bisonó, Fiducorp, Rica, Susaeta, Industrias San Miguel, Farmacias GBC, Café Santo Domingo, McDonald´s, Seaboard y Planeta Azul.