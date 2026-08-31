Caasd activa plan de contingencia ante prolongada sequía

Al cenro el director de la Caasd, Felipe Suberví. ( CEDUDA POR LA CAASD )

Ante la baja su producción de agua que se sitúa entre un 30 y un 35 % por la falta de lluvia en las cuencas de los ríos, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) aplica un plan de contingencia que consiste en el trasvase de un sistema o acueducto a otro y a la distribución de agua mediante camiones cisterna.

Para mitigar la situación se hace trasvase de agua desde el Acueducto Valdesia-Santo Domingo hacia Pantoja, Los Girasoles y a los residenciales ubicados en las proximidades de la avenida República de Colombia, sectores que están enfrentando mayor escasez del líquido.

El director de la Caasd informó que al menos 40 camiones cisternas distribuyen agua gratis en los sectores más afectados por la sequía que son más de 100 de los municipios Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Oeste.

Cinco meses de sequía

Desde mayo ha habido en el país una reducción muy marcada de las lluvias, sobre todo en las cuencas que abastecen a los ríos Haina, Isa Mana, Duey e Isabela, al igual que el río Nizao que abastece a Valdesia. En el caso de Haina Manoguayabo, este presenta una reducción de un 68 %, ha manifestado la institución.

El director general de la Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Felipe Suberví, apeló a la conciencia ciudadana sobre el buen uso del agua, debido a la sequía que afecta el territorio dominicano.

La falta de lluvias es causada por los efectos del fenómeno El Niño que impacta no solo a la República Dominicana, sino a otros países del área del Caribe y Latinoamérica, como Puerto Rico que también está pasando en estos momentos por una crisis de agua para el consumo.

"Señores, yo entiendo lo que es estar sin agua, pero son más de cinco meses que no cae una gota en las cuencas de los ríos que alimentan los acueductos. Estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural para mantener la producción del preciado líquido", ha reiterado el director de la Caasd.