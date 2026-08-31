Carolina Mejía activa comité de emergencia ante lluvias pronosticadas

La alcaldesa Carolina Mejía encabezó la reunión del comité. ( CEDIDA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL )

La alcaldesa Carolina Mejía activó y dejó en sesión permanente el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, debido a las lluvias pronosticadas por la incidencia de una vaguada y una onda tropical.

La iniciativa busca coordinar posibles acciones interinstitucionales para mitigar los efectos de las precipitaciones previstas en la capital dominicana.

En ese sentido, la Alcaldía del Distrito Nacional reforzó sus habituales labores de limpieza de filtrantes e imbornales ante los pronósticos de lluvias.

Bajo instrucciones de la alcaldesa, las brigadas del cabildo se han desplegado con camiones succionadores y personal de barrido y cuneteo.

Las labores se mantienen reforzadas en las avenidas 27 de Febrero, John F. Kennedy, George Washington y Dr. Fernando Alberto Defilló, así como en los sectores Ensanche Kennedy, Villa Juana, Don Bosco, Ensanche La Fe y Piantini, entre otros.

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Se espera una vaguada

Este lunes, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada, en interacción con una onda tropical que se aleja sobre aguas del mar Caribe, generará durante la tarde aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del territorio nacional.

La Alcaldía del Distrito Nacional hizo un llamado a los ciudadanos a no sacar las bolsas de desechos a las aceras mientras llueve o cuando se esperan fuertes precipitaciones, a fin de evitar que sean arrastradas por el agua y terminen bloqueando los filtrantes.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales de la Alcaldía y a las informaciones de otros organismos oficiales, con el fin de conocer cualquier situación generada por las lluvias.