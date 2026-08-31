El metro de Los Alcarrizos transporta 13 mil pasajeros diarios

La entrada en operación de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio Los Alcarrizos, ha incorporado 13 mil pasajeros cada día al sistema de transporte masivo. Al principio la cantidad era de unos 4,000.

El dato fue ofrecido por el director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), Jhael Isa Tavárez, durante su participación en LA Agenda Semanal, donde explicó el comportamiento de la demanda y el proceso de expansión de la red de transporte público.

El funcionario detalló que, conforme a las proyecciones que tienen, esperan que la cifra supere los 20 mil usuarios cada día.

Isa Tavárez señaló que, desde la apertura de la extensión de la Línea 2 del Metro (febrero de 2026) la demanda de viajes ha registrado un crecimiento de aproximadamente 15 % mensual, una tendencia que, según explicó, demuestra el impacto que tienen las nuevas conexiones sobre el uso del transporte colectivo.

Esta obra se complementa con el teleférico de Los Alcarrizos (línea 2 del Teleférico de Santo Domingo), que abarca 4.19 kilómetros. Está en funcionamiento desde marzo de 2023 y funciona para transportar los pasajeros desde dentro del municipio a la salida, donde está la estación 2C del metro.

El 17 de este mes de agosto dejó de ser gratuito. La tarifa es de 20 pesos, al igual que las otras líneas del sistema de transporte. Cuando comenzó operaciones en febrero, el Gobierno dispuso que circulara sin cobrar a los pasajeros.

El funcionario destacó que el crecimiento de Los Alcarrizos no debe analizarse de manera aislada, debido a que la estrategia consiste en integrar los diferentes sistemas de transporte. En ese sentido, explicó que el Metro, los teleféricos y los monorrieles que se construyen y han construidos están concebidos para complementarse y facilitar que los pasajeros puedan desplazarse desde sus comunidades hacia otros puntos de la ciudad.

"Los sistemas de transporte modernos se complementan", explicó Isa Tavárez, al señalar que el país no dispone de recursos suficientes para desarrollar toda la infraestructura mediante un único sistema ferroviario. Por esa razón, dijo, se combinan distintas modalidades para llegar hasta las zonas donde realmente las necesitan los usuarios.

Expansión de la red

Jhael Isa Tavárez destacó que la expansión del sistema comenzó a reflejarse con otras obras. En 2024 se inauguró el Teleférico de Santiago, mientras que en 2025 se amplió la capacidad de transporte de la Línea 1 del Metro, mediante la incorporación de más vagones, con lo que, según afirmó, se ha reducido la situación de las largas filas que anteriormente se registraban en esa línea.

A estas obras se suma la extensión de la Línea 2C, puesta en servicio en febrero de este año, que llevó el Metro hasta Los Alcarrizos y ha permitido incorporar una nueva zona de demanda al sistema.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/6f266b72-6d62-415d-8060-509a7461fa62-5c409a00.jpg El director de Fitram, Jhael Isa Tavárez. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

El director ejecutivo del Fitram informó, además, que al cierre de este año está previsto el inicio de la circulación de trenes del Monorriel de Santiago, una infraestructura de aproximadamente 13 kilómetros, más cuatro kilómetros correspondientes al patio-taller, con 14 estaciones y una capacidad de 20,000 pasajeros por hora por sentido.

Según Tavárez, actualmente están construidas todas las fundaciones del proyecto y fabricadas las vigas, mientras se trabaja en las últimas columnas, cuya terminación está prevista para septiembre. La circulación de los trenes está programada para comenzar al cierre de este año.

Teleférico de Santo Domingo Oeste

Otro de los proyectos que se encuentra en ejecución, dijo el funcionario, es el Teleférico de Santo Domingo Oeste, cuyo primer tramo conectará el kilómetro 9, Buenos Aires de Herrera y Pintura.

Indicó que este primer tramo estaría listo a finales de este año y que permitirá a los usuarios conectarse con el metro. La infraestructura tendrá capacidad para movilizar más de 20,000 pasajeros por hora por sentido.

La segunda etapa está prevista para finales de 2027 y contempla extender la conexión hacia sectores como El Café de Herrera y Las Minas de Herrera, para posteriormente llegar hasta Quita Sueño, en Haina.

73 kilómetros de red

Tavárez sostuvo que los proyectos de Metro, teleféricos y monorrieles actualmente en ejecución añadirán unos 38 kilómetros a la red de transporte masivo del país, que alcanzaría un total de 73 kilómetros, sin incluir el proyecto del Monorriel de Santo Domingo.

El funcionario afirmó que esta expansión permitirá más que duplicar la cantidad de kilómetros de servicio y estaciones disponibles y que las obras en ejecución están proyectadas para concluir durante la actual gestión de Gobierno.

El crecimiento de pasajeros registrado en Los Alcarrizos, que pasó de 4,000 a 13,000 usuarios diarios, constituye, según las autoridades, una muestra del efecto que produce la ampliación de la red cuando los nuevos sistemas se conectan con las zonas de mayor demanda de transporte.