Procuraduría de Medio Ambiente dice que investiga relleno en área del río Ozama

Ningún cambio en lugar de Sabana perdida donde se invade parte del area del río Ozama. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales inició una investigación sobre el relleno de terrenos en las proximidades del río Ozama, en Sabana Perdida, luego de la denuncia publicada por Diario Libre sobre la ocupación de un área que forma parte del entorno del afluente y del Cinturón Verde de la ciudad.

Roberto Rodríguez, coordinador de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de Santo Domingo Este y Norte, informó que representantes del organismo realizaron una visita al lugar y actualmente levantan información para determinar las condiciones en las que se ejecutan los trabajos.

Rodríguez explicó que las personas que realizan los trabajos presentaron un supuesto permiso del Ministerio de Medio Ambiente, documento que está siendo verificado por las autoridades. Indicó, además, que existe la posibilidad de una superposición de permisos o autorizaciones, situación que forma parte de la investigación.

"Estamos haciendo las investigaciones del lugar. Las personas presentaron un supuesto permiso. Estamos investigando todo eso", explicó el funcionario.

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La inspección también permitió constatar la tala de árboles en el área intervenida. Rodríguez señaló que esta acción constituye una infracción ambiental que debe ser investigada como parte del proceso.

"Cortaron, claro que cortaron", afirmó al ser consultado sobre la tala observada en el terreno.

El coordinador de la Procuraduría informó que las personas involucradas fueron citadas para el próximo jueves, a fin de comparecer ante las autoridades y presentar la documentación relacionada con los trabajos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/31082026-terrenos-invadiendo-area-del-rio-ozama-luduis-tapia16-ad1d5490.jpg Decenas de árboles han sido tumbado para hacer el relleno. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/31082026-terrenos-invadiendo-area-del-rio-ozama-luduis-tapia6-copia-2-3ee62ba7.jpg Se depositan camiones de materiales y tierra en el lugar para crear una pataforma. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/31082026-terrenos-invadiendo-area-del-rio-ozama-luduis-tapia15-copia-2-a220ece5.jpg La familia Cuevas tiene una piscina donde los fines de semana se aglomera mucha gente. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

En espera de informe

Rodríguez agregó que la Procuraduría se encuentra a la espera de los informes correspondientes y que trabaja para paralizar los trabajos mientras concluye la investigación.

La intervención de las autoridades se produce después de que Diario Libre denunciara la ocupación de terrenos en el entorno del río Ozama, atribuida a una familia de apellido Cuevas, donde se realizan trabajos de relleno que avanzan hacia el cauce y afectan áreas próximas al Cinturón Verde.

Aseguró que el caso está siendo atendido y pidió esperar los resultados de las investigaciones antes de establecer responsabilidades definitivas sobre la legalidad de la ocupación y de los trabajos realizados en el lugar.