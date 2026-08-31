Juan Manuel Méndez busca recuperar técnicos que salieron del Intrant para reforzar la institución

El nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez, informó que está identificando técnicos especializados que anteriormente trabajaron en la institución con el propósito de evaluar su reincorporación y recuperar experiencia acumulada en áreas vinculadas al tránsito y la movilidad.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la institución, Méndez explicó que la recuperación de ese personal técnico fue uno de los temas que conversó con el presidente Luis Abinader antes de asumir el cargo.

"Muchos de los técnicos de acá ya no estaban y estoy consiguiendo el listado, porque creo mucho en esa parte, en los técnicos. Ellos tienen el conocimiento", expresó.

Agregó que planteó al mandatario la necesidad de recuperar ese personal.

"Esos técnicos hay que mandarlos a buscar y reponerlos", sostuvo.

Plan para combatir los problemas del tránsito

Méndez fue designado director del Intrant mediante el Decreto 551-26, del 16 de agosto, en sustitución de Milton Morrison. Antes de asumir esa posición dirigió durante más de dos décadas el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La Ley 63-17 establece que el director ejecutivo del Intrant debe ser dominicano, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y poseer un título universitario o equivalente, preferiblemente con formación técnica en el área.

Juan Manuel Méndez también informó que prepara un plan con acciones a corto, mediano y largo plazo para enfrentar los problemas del tránsito.

Entre los temas bajo evaluación mencionó la señalización vial, los giros a la izquierda, la circulación de vehículos pesados y la inspección técnica vehicular, además de otras disposiciones de la Ley 63-17 que continúan pendientes de aplicación.