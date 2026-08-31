Pareja trans se casa legalmente en RD: JCE explica por qué el matrimonio cumple con la ley

La Junta Central Electoral confirma la legalidad del matrimonio entre Jayden y Regina en República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Una pareja en la que ambas se identifican como personas "trans", en el que el hombre se cree mujer y la mujer se cree hombre pasó los filtros de la Junta Central Electoral (JCE).

Un hombre trans y una mujer trans conocida en redes sociales como "Reina de Coronas", es legal en República Dominicana porque, de acuerdo con la Junta Central Electoral (JCE), sus actas de nacimiento y documentos de identidad los registran como personas de sexos distintos.

La JCE emitió este lunes un comunicado para aclarar la situación después de que el matrimonio generara atención en redes sociales y medios de comunicación.

En el documento, la institución identifica a los contrayentes mediante los nombres que constan oficialmente en el Registro Civil.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/href1vjxoaagqut-e79d1f64.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/href1vjxoaagqut-e79d1f64.jpeg Comunicado difundido por la Junta Central Electoral. () ja

"El matrimonio [...] cumple con los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes dominicanas, ya que fue celebrado entre un hombre y una mujer, conforme a sus actas de nacimiento y documentos de identidad", señaló la JCE.

La institución agregó que, como órgano responsable del Registro Civil dominicano, actuó conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

¿Por qué pudieron casarse?

La explicación está en el artículo 55 de la Constitución dominicana.

La Carta Magna establece que el Estado "promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer". Esa disposición se mantiene en la Constitución proclamada en 2024.

Para celebrar un matrimonio civil, la JCE exige, entre otros documentos, las cédulas de identidad y las actas de nacimiento de los contrayentes. Es precisamente la información contenida en esos documentos la que utilizó el organismo para determinar que se cumplían los requisitos legales.

Desde la perspectiva estrictamente registral aplicada por la JCE, por tanto, se trata de una unión entre una persona registrada como mujer y otra registrada como hombre.

Esto significa que el matrimonio no representa una modificación de las normas dominicanas sobre el matrimonio ni un reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. La JCE fundamentó específicamente su legalidad en la información que figura en las actas de nacimiento y documentos de identidad de ambos.