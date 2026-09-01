Desde esta noche Obras Públicas anuncia cierre parcial de la autopista Duarte en Piedra Blanca

La columnas impactada que requiere sustitución. ( CEDIDA POR OBRAS PÚBLICAS )

El Ministerio de Obras Públicas informó a la ciudadanía que este martes 1 de septiembre, desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del miércoles 2, el tránsito vehicular será parcialmente interrumpido en un tramo de la autopista Duarte, en Piedra Blanca.

La medida obedece a los trabajos de desmonte de las vigas del puente peatonal ubicado en el lugar.

Para facilitar la circulación vehicular, se habilitará un contraflujo en el elevado de Piedra Blanca, en dirección Cibao-Santo Domingo, que estará debidamente señalizado.

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Comisión Militar y Policial (Comipol) estarán orientando a los conductores que circulen por esta vía durante el período de intervención.

Daños a la infraestructura

Las autoridades informaron que, debido a daños en la estructura que se remontan a julio pasado, el Ministerio dispuso la intervención inmediata y la sustitución completa de la columna afectada.

Estos trabajos requieren el desmonte de las vigas para garantizar una ejecución segura y adecuada.

"Obras Públicas agradece la comprensión de la ciudadanía ante las molestias que pueda generar esta intervención y reitera su compromiso de ejecutar los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios y preservar las condiciones de las infraestructuras viales del país", indica en una nota de prensa.