×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Piedra Blanca
Piedra Blanca

Desde esta noche Obras Públicas anuncia cierre parcial de la autopista Duarte en Piedra Blanca

Desmontarán vigas de puente peatonal que fue impactado

    Expandir imagen
    Desde esta noche Obras Públicas anuncia cierre parcial de la autopista Duarte en Piedra Blanca
    La columnas impactada que requiere sustitución. (CEDIDA POR OBRAS PÚBLICAS)

    El Ministerio de Obras Públicas informó a la ciudadanía que este martes 1 de septiembre, desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del miércoles 2, el tránsito vehicular será parcialmente interrumpido en un tramo de la autopista Duarte, en Piedra Blanca.

    La medida obedece a los trabajos de desmonte de las vigas del puente peatonal ubicado en el lugar.

    Para facilitar la circulación vehicular, se habilitará un contraflujo en el elevado de Piedra Blanca, en dirección Cibao-Santo Domingo, que estará debidamente señalizado.

    • La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Comisión Militar y Policial (Comipol) estarán orientando a los conductores que circulen por esta vía durante el período de intervención.

    Daños a la infraestructura

    Las autoridades informaron que, debido a daños en la estructura que se remontan a julio pasado, el Ministerio dispuso la intervención inmediata y la sustitución completa de la columna afectada.

    Estos trabajos requieren el desmonte de las vigas para garantizar una ejecución segura y adecuada.

    "Obras Públicas agradece la comprensión de la ciudadanía ante las molestias que pueda generar esta intervención y reitera su compromiso de ejecutar los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios y preservar las condiciones de las infraestructuras viales del país", indica en una nota de prensa.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.