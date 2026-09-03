Carolina Mejía entrega 356 luminarias LED para calles de Cristo Rey

Comunitarios de Cristo Rey valoran la colocación de nuevas luminarias en sus barrios. ( CEDIDA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL )

La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial, Carolina Mejía, entregó ayer 356 luminarias LED instaladas en 37 calles de Cristo Rey, como parte del programa Sectores Iluminados más Seguros.

La intervención abarcó los subsectores Pueblo Nuevo, Farallones, Pablo Sexto, El Trueba, Puerto Isabela y El Caliche, con el objetivo de mejorar la iluminación y reforzar la seguridad de los residentes.

"Estamos entregando 356 nuevas lámparas en 37 calles", indicó la ejecutiva municipal, al conversar también con los moradores sobre la manera en la que cuidan el parque Puerto Isabela I, inaugurado en diciembre de 2025 para terminar con un área que durante años estuvo en abandono.

La alcaldesa fue recibida por líderes comunitarios, quienes valoraron la intervención y destacaron que la iluminación permitirá transitar con mayor seguridad durante la noche.

Segunda fase del programa

En la segunda fase de Sectores Iluminados más Seguros se han colocado luminarias en Los Jardines, La Cementera, Arroyo Hondo III, La Agustina, Villa Francisca, Lanha Gautier, Las Flores de Cristo Rey, La Fe, El Vivero, San Carlos y Don Bosco, entre otros.

La primera etapa del exitoso programa concluyó con alrededor de 10 mil luminarias LED colocadas en 23 sectores y 11 avenidas y 200 cámaras de videovigilancia monitoreadas por el Sistema de Emergencia 9-1-1.

Con la continuación del programa, la Alcaldía busca ampliar la cobertura de iluminación en zonas residenciales y de alta circulación.