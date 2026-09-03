Residentes de Praderas III y San Gerónimo denuncian apagones constantes

Los apagones afectan a varios sectores de la ciudad. ( SHUTTERSTOCK )

Residentes de los sectores Praderas III, San Gerónimo y zonas aledañas del Distrito Nacional denunciaron que durante la última semana han sido afectados por constantes interrupciones en el servicio eléctrico, situación que, según afirmaron, ocurre tanto durante el día como en horas de la noche.

Los moradores explicaron que los apagones se producen de manera intermitente y tienen una duración que puede variar entre 30 minutos y una hora, aunque en ocasiones la energía eléctrica regresa por pocos minutos y vuelve a interrumpirse, provocando inestabilidad en el servicio.

Los afectados manifestaron preocupación debido a que las frecuentes interrupciones y el restablecimiento de la energía podrían causar daños en los electrodomésticos y otros equipos eléctricos de los hogares, además de afectar los alimentos que necesitan mantenerse refrigerados.

Rafael Sánchez, uno de los residentes afectados, explicó que la situación ha sido comunicada a la empresa distribuidora Edesur, cuyos representantes les han informado que trabajan para mejorar el servicio eléctrico en la zona.

Sin embargo, Sánchez consideró que la respuesta no satisface a los moradores, debido a que, más que interrupciones prolongadas, lo que están experimentando son apagones y restablecimientos constantes que mantienen el voltaje inestable.

"Eso lo que hace es que daña los electrodomésticos y los alimentos que necesitan refrigeración", expresó.

Sánchez señaló que los residentes viven con temor de que equipos como neveras, televisores, acondicionadores de aire, bombas de agua y otros aparatos eléctricos tengan averías como consecuencia de las interrupciones recurrentes.

Además de los inconvenientes económicos que podría generar la reparación o sustitución de un electrodoméstico, los moradores indicaron que la falta de electricidad también afecta sus actividades cotidianas y el descanso durante la noche.

Felicia Alejandra Balbuena, otra de las residentes afectadas, explicó que las interrupciones del servicio se han convertido en un problema particularmente difícil durante las noches, debido a las altas temperaturas.

Dijo que en ocasiones los residentes no pueden dormir adecuadamente porque los apagones les impiden utilizar los acondicionadores de aire y los abanicos para refrescar sus viviendas.

"Muchas veces no podemos dormir por falta de energía, porque no podemos encender los aires acondicionados ni los abanicos", manifestó Balbuena.

Apagones sin explicación

Los residentes hicieron un llamado a Edesur para que revise la situación y determine las causas de las interrupciones, al tiempo que solicitaron una solución definitiva que permita restablecer la estabilidad del servicio eléctrico.

También solicitaron que se preste atención a los efectos que las interrupciones y variaciones del suministro pueden ocasionar en los equipos de los hogares, ya que, según afirmaron, la situación se ha mantenido durante más de una semana sin que hasta el momento hayan recibido una explicación detallada sobre las causas del problema.

Los moradores esperan que las autoridades y la empresa distribuidora adopten las medidas necesarias para evitar que los apagones continúen y garantizar un suministro eléctrico estable, especialmente durante las horas nocturnas, cuando la demanda y la necesidad del servicio son mayores.

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