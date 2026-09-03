La patana que se volcó durante la madrugada de este jueves en la avenida John F. Kennedy, en la intersección con la avenida Ortega y Gasset, fue la misma que se accidentó ayer, miércoles, en el paso a desnivel del Expreso V Centenario.

La información fue confirmada por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que indicó que se trata del mismo vehículo pesado, cargado de varillas, que estuvo involucrado en el siniestro ocurrido hace menos de 24 horas.

El nuevo incidente provocó un fuerte congestionamiento en la zona de la John F. Kennedy con Ortega y Gasset, así como en la avenida San Martín, situación que obligó a los conductores a tomar rutas alternas para llegar a sus destinos.

Atrapada en la vía

Tras el accidente, la parte trasera de la patana quedó atravesada en la vía y ocupó el carril central, por lo que fue necesario movilizarla hacia la orilla derecha de la avenida John F. Kennedy, próximo a la estación de Bomberos General José A. Oliva, con el apoyo de una grúa tipo Pettibone.

Digesett informó, además, que parte de la carga que transportaba el vehículo pesado, compuesta por estructuras metálicas, también quedó en la orilla de la vía, antes de la salida hacia la avenida Ortega y Gasset.

Según la institución, el accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales.

El siniestro previo

Durante la tarde del miércoles, la misma patana, cargada de estructuras metálicas, se volcó alrededor de las 3:00 de la tarde en el paso a desnivel del Expreso V Centenario, próximo a las avenidas San Martín y John F. Kennedy.

El accidente ocurrió en sentido oeste-este y provocó un fuerte congestionamiento en el flujo vehicular. Pasadas las 7:00 de la noche, la patana permanecía en el lugar, al igual que parte del material de construcción que transportaba.

De acuerdo con los datos obtenidos, la patana pertenece a la Asociación de Camioneros de Carga de Pedro Brand.

En este incidente tampoco se reportaron personas lesionadas.

De manera preliminar, las autoridades consideran que la volcadura pudo estar relacionada con el peso de la carga que transportaba la patana, aunque mantienen las investigaciones para determinar las causas exactas del hecho.