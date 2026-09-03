Una patana se volcó durante la mañana de este jueves en la avenida John F. Kennedy, en la intersección con la avenida Ortega y Gasset, en dirección este-oeste, provocando un fuerte taponamiento y complicaciones en el tránsito de la zona.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la patana sufrió un vuelco de la parte trasera, quedando la cola del vehículo atravesada y ocupando el carril central de la vía.

Por esta razón, la unidad tuvo que ser movilizada hacia la orilla derecha de la avenida John F. Kennedy, próximo a la estación de Bomberos General José A. Oliva, con el apoyo de una grúa tipo Pettibone.

Parte de la carga que transportaba la patana, compuesta por estructuras metálicas, también quedó en la orilla de la vía, antes de la salida hacia la avenida Ortega y Gasset.

El accidente también generó congestión en otras vías, entre ellas la avenida San Martín, situación que obligó a los conductores a tomar rutas alternas para llegar a sus destinos.

A horas del accidente, agentes de la Digesett permanecen en el lugar viabilizando el tránsito y trabajando para restablecer la circulación con normalidad.

Sin personas afectadas

Según informes de la Digesett, el accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales.

Hasta el momento, no se han establecido las causas que provocaron el siniestro vial.