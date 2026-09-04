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Cruz Jiminian
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VIDEO | Fundación Cruz Jiminián inicia proyecto para construir el Hospital de la Dignidad

El centro es para que pacientes terminales mueran con dignidad

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La Fundación Cruz Jiminián dio el primer paso para la construcción del Hospital de la Dignidad, centro concebido para ofrecer cuidados paliativos y atención humanizada a personas de escasos recursos que se encuentren en la etapa terminal de una enfermedad.

El proyecto, impulsado por el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, busca que los pacientes que ya no tienen posibilidades de curación puedan recibir alivio, acompañamiento y atención digna durante sus últimos días, sin importar su condición económica.

Estará ubicado un terreno de aproximadamente 7,000 metros del doctor Cruz Jiminián en el sector Bienvenido de Santo Domingo Oeste.

Cruz Jiminián explicó que la iniciativa surgió de su experiencia visitando pacientes terminales en sus hogares, donde ha podido observar las dificultades que enfrentan las familias de bajos ingresos para garantizarles condiciones adecuadas de cuidado y controlar el dolor.

  • "Nosotros no vamos a alargar la vida a ningún paciente; les vamos a mejorar la calidad de vida", afirmó el médico, al explicar el propósito del centro.

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Así es el diseño del hospital.
Así es el diseño del hospital. (CEDIDA POR LA FUNDACIÓN CRUZ JIMINIÁN.)
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Será un centro que tome en cuenta la armonía con la naturaleza.   
Será un centro que tome en cuenta la armonía con la naturaleza. (CEDIDA POR LA FUNDACIÓN CRUZ JIMINIÁN.)
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Otro ángulo del hospital.
Otro ángulo del hospital. (CEDIDA POR LA FUNDACIÓN CRUZ JIMINIÁN)
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Fachada del hospital en maqueta. 
Fachada del hospital en maqueta. (CEDIDA POR LA FUNDACIÓN CRUZ JIMINIÁN)

    El hospital comenzará con 30 habitaciones tipo cabaña, cada una con un espacio para el paciente y una pequeña sala para que sus familiares puedan acompañarlo durante los últimos días. El proyecto contempla además la posibilidad de ampliar posteriormente su capacidad hasta 200 o 300 unidades.

    De conseguirse los aproximadamente 100 millones de pesos que comprende el proyecto, estaría listo en seis meses o un año.   

    De acuerdo con Cruz Jiminián, el centro contará con enfermeras y médicos para brindar atención permanente. También se contempla el apoyo de instituciones que puedan contribuir con alimentos, medicamentos, materiales y otros recursos necesarios para su funcionamiento.

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    Aunque será un centro para cualquier persona, se priorizará a los más pobres.  
    Aunque será un centro para cualquier persona, se priorizará a los más pobres. (CEDIDA POR LA FUNDACIÓN CRUZ JIMINIÁN)
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    Será un hospital único, según sus creadores.
    Será un hospital único, según sus creadores. (CEDIDA POR LA FUNDACIÓN CRUZ JIMINIÁN)
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    Los trabajos ya comenzaron.
    Los trabajos ya comenzaron. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

      Donaciones 

      La Fundación Cruz Jiminián ya ha recibido aportes para iniciar la obra. Entre ellos figura una donación de 100,000 dólares realizada por Felipe Ángel, de International Academy Company, además de otros aportes económicos y materiales, incluyendo 2,000 fundas de cemento y 27,000 unidades de blockes.

      También hubo dos donaciones de 500,000 pesos, uno de 100,000 pesos, otro de 50,000 pesos y 5,000 pesos. El centro tendrá un costo mínimo para los pacientes que, de acuerdo con Cruz Jiminián fue pensado principalmente para los pobres.

      El proyecto también cuenta con un acuerdo de colaboración con una fundación cercana que dispone de equipos de rayos X, sonografía, laboratorio y otras especialidades médicas, servicios que podrán ser utilizados por los pacientes del Hospital de la Dignidad.

      Durante el acto, el vicepresidente de la Fundación Cruz Jiminián, doctor Luis Cruz Camacho, destacó que la iniciativa responde a una necesidad existente en el país y que el objetivo es que las personas que atraviesan los momentos más difíciles de una enfermedad puedan recibir atención, alivio, compañía y dignidad.

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      El hospital estará en el sector Bienvenido, en el municipio Santo Domingo Oeste.
      El hospital estará en el sector Bienvenido, en el municipio Santo Domingo Oeste. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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      Monseñor Ramón Benito Ángeles. 
      Monseñor Ramón Benito Ángeles. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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      Luis Cruz, vicepresidente de la Fundación Cruz Jiminián.
      Luis Cruz, vicepresidente de la Fundación Cruz Jiminián. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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      Julián Rodríguez, director médico del hospital.
      Julián Rodríguez, director médico del hospital. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

        Obispo llama a colaborar

        La bendición del proyecto estuvo a cargo de monseñor Ramón Benito Ángeles, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien resaltó el carácter solidario de la iniciativa y pidió que el proyecto pueda crecer con el respaldo de instituciones y personas comprometidas con atender a quienes enfrentan enfermedades terminales.

        Mientras que el director médico del Hospital de la Dignidad, Julián Rodríguez, afirmó que el centro representa una nueva manera de abordar la atención de los pacientes cuando una enfermedad ya no puede ser curada.

        Rodríguez sostuvo que los cuidados paliativos no se limitan al tratamiento médico, sino que procuran aliviar el sufrimiento y acompañar tanto al paciente como a su familia. Citó como principio del proyecto que cuando ya no es posible curar una enfermedad, todavía queda mucho por hacer para garantizar bienestar y dignidad.

        La Fundación Cruz Jiminián llamó a empresarios, fundaciones, instituciones y ciudadanos a integrarse al proyecto para hacer realidad el Hospital de la Dignidad, concebido como un espacio destinado principalmente a personas de escasos recursos que necesitan cuidados paliativos.

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        Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 