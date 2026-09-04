Fuerte olor a químico obliga a evacuar escuela y afecta a residentes en Sabana Perdida

Un fuerte olor similar al cloro se propagó el jueves por el sector El Cristal, en Sabana Perdida, luego de que un tanque ubicado en una planta de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) registrara una "explosión o escape" de un químico, provocando una situación de emergencia que afectó a estudiantes, residentes y miembros del Cuerpo de Bomberos.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, en momentos en que estudiantes y profesores comenzaban a llegar al centro educativo Modalidad en Artes Prof. Omar de León, ubicado en la calle Gregorio Luperón. La planta se encuentra a unos 50 metros de la escuela.

Farnelis Familia, propietario de una sastrería situada frente al centro educativo, relató que el fuerte olor se extendió rápidamente por toda la zona y que las personas comenzaron a presentar dificultades para permanecer en el lugar.

"Eso es como cuando usted riega un pote de cloro en su casa. Sube un olor como a cloro", explicó Familia, quien aseguró que el olor afectó tanto a la comunidad como al personal del centro educativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/planta-de-la-caasd-escape-d3253cd3.png Planta de la CAASD donde ocurrió el incidente en Sabana Perdida. (DIARIO LIBRE/HENRY ARVELO)

Según su relato, algunos estudiantes tuvieron que ser despachados rápidamente debido a la intensidad del olor, mientras profesores y otras personas también resultaron afectados.

El comerciante explicó que el director del centro educativo también presentó síntomas durante la emergencia y que la situación provocó un momento de gran desesperación entre quienes se encontraban en los alrededores.

"Hubo un corre-corre", describió al recordar los momentos posteriores al incidente.

Aunque el testigo señaló que no observó una gran humareda, indicó que el olor a cloro era intenso y se desplazó hacia los alrededores de la planta, afectando a personas que estaban tanto en la escuela como en viviendas y establecimientos cercanos.

Acciones de los bomberos

La emergencia también alcanzó a los bomberos que acudieron al lugar para atender el incidente.

Randy Alcalá Jiménez, chofer del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, explicó que cuando llegaron encontraron un tanque que, según les informaron, contenía cloro o algún tipo de químico.

"Parece que había un escape", expresó el bombero, quien explicó que los miembros de la unidad intentaban retirar el tanque debido a que estaba afectando a toda la comunidad.

Jiménez resultó afectado por la exposición y tuvo que recibir asistencia médica. Aunque posteriormente regresó a su casa, dijo que volvió a sentirse mareado y decidió acudir nuevamente a un centro médico para ser evaluado.

Detalles del incidente

El bombero señaló que, debido a la naturaleza del químico, una segunda unidad tuvo que hacerse cargo de la situación para continuar con el procedimiento de retiro del tanque.

Una residente que vive detrás del lugar donde está ubicada la planta tuvo que abandonar su vivienda la noche del miércoles debido al fuerte olor que ya percibía en la zona.

Te puede interesar

Sin humo, pero con un intenso olor

Los testigos describieron el episodio como una emergencia provocada principalmente por la emanación del químico, más que por una columna visible de humo.

El olor, comparado por los residentes con el de una gran cantidad de cloro, se convirtió en la principal señal de alarma y obligó a las personas a alejarse del área.

Durante la emergencia acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Emergencias.

Hasta el momento, residentes y comerciantes de la zona desconocen con precisión qué sustancia se encontraba en el tanque, qué provocó el escape o explosión y cuáles fueron las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de la comunidad.

Diario Libre contactó al Departamento de Comunicaciones de la CAASD, desde donde prometieron investigar la situación ocurrida en Sabana Perdida.

Leer más Mujer convive más de 15 días junto al cadáver de su hermano en San Cristóbal