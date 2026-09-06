Teleférico Los Alcarrizos suspende operaciones como medida preventiva

Las cabinas de la línea 2 del Teleférico de Santo Domingo se encuentran temporalmente fuera de servicio mientras se realizan trabajos de inspección y mantenimiento. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó este domingo que la línea 2 del Teleférico de Santo Domingo, que conecta con Los Alcarrizos, se encuentran temporalmente fuera de servicio como medida preventiva debido a una pequeña avería.

A través de una nota de prensa, la institución indicó que durante las labores de inspección y mantenimiento programadas para la noche de ayer sábado fue identificada una condición en uno de los componentes primarios del sistema.

En consecuencia, se determinó la necesidad de sustituir uno de sus componentes para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y confiabilidad operacional.

Trabajos técnicos

El equipo técnico especializado realiza las correcciones correspondientes para garantizar las condiciones óptimas de operación del sistema.

Una vez concluidos los trabajos, se efectuarán las pruebas mecánicas y operativas necesarias antes de poner nuevamente en servicio la línea.

En ese sentido, la institución afirmó que el servicio será restablecido luego de comprobar que se cumplen satisfactoriamente todas las condiciones de seguridad requeridas.

Mientras duren los trabajos, unidades de autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) estarán disponibles para los usuarios hasta el restablecimiento del sistema.

La EMT recomendó a los usuarios planificar sus viajes y mantenerse atentos a las actualizaciones difundidas a través de sus canales oficiales sobre la disponibilidad del servicio.