Reanudan operaciones del teleférico Santo Domingo-Los Alcarrizos tras concluir mantenimiento

El teleférico de Los Alcarrizos fue suspoendido ayer por una averia. ( CEDIDA POR LA EMPRESA METROPOLITANA DEL TRANSPORTE (EMT) )

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó la reanudación de las operaciones de la Línea 2 del teleférico de Santo Domingo, que conecta el Distrito Nacional con el municipio de Los Alcarrizos, luego de concluir de manera satisfactoria los trabajos de mantenimiento correctivo realizados en el sistema.

La entidad explicó que, antes de restablecer el servicio, un equipo técnico especializado llevó a cabo las pruebas mecánicas y operativas correspondientes, con el propósito de verificar el adecuado funcionamiento de los diferentes componentes y garantizar que la infraestructura cumpliera con las condiciones de seguridad y confiabilidad requeridas.

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Teleferico en condiciones seguras

De acuerdo con la empresa las evaluaciones realizadas permitieron comprobar que el sistema se encuentra en condiciones para volver a operar y recibir a los usuarios, tras la intervención ejecutada como parte de las labores de mantenimiento, sin embargo, no se especificó el tipo de trabajo realizado.

La Línea 2 del teleférico constituye uno de los principales medios de transporte colectivo para residentes de Los Alcarrizos y sectores de esa zona, al facilitar su conexión con otros puntos del Gran Santo Domingo y con el sistema integrado de transporte público.

La suspensión temporal del servicio había generado inconvenientes para los usuarios que utilizan este medio para trasladarse diariamente hacia sus centros de trabajo, estudios y otras actividades, por lo que la reanudación representa el retorno a la normalidad de las operaciones.

Los usuarios fueron transportados en unidades de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa)

La Empresa Metropolitana de Transporte agradeció la comprensión y paciencia de los usuarios durante el período en que se desarrollaron los trabajos y reiteró su compromiso de priorizar la seguridad de los pasajeros, así como de garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio.

La entidad señaló que las labores de mantenimiento forman parte de las acciones necesarias para preservar las condiciones operativas del sistema y contribuir a que el servicio pueda ofrecerse de manera segura y eficiente a la población.