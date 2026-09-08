Túnel de Las Américas permanece parcialmente a oscuras por falla en iluminación

Túnel de Las Américas sin luz de oeste a este. ( DIARIO LIBRE )

El túnel de Las Américas permanece parcialmente a oscuras desde la semana pasada debido a problemas en el sistema de electrificación, una situación que reduce la visibilidad de los conductores que utilizan esta importante vía de conexión.

La mayor afectación se observa en el sentido oeste-este, donde permanece apagada una parte considerable de las luminarias. En algunos tramos, la oscuridad es prácticamente total, mientras que en otros solo funcionan algunas lámparas, lo que genera cambios bruscos en las condiciones de visibilidad.

En sentido este-oeste, aunque las luminarias permanecen encendidas, la iluminación es considerablemente menor de lo habitual, por lo que el interior del túnel tampoco cuenta con las condiciones acostumbradas de luminosidad.

La situación resulta especialmente preocupante porque los conductores que ingresan al túnel pueden encontrarse de manera repentina con sectores poco iluminados, lo que dificulta la visibilidad y aumenta el riesgo de incidentes, particularmente durante la noche o cuando existe un flujo considerable de vehículos.

Una falla recurrente

Conductores que utilizan con frecuencia esta infraestructura señalaron que no es la primera vez que se registra una falla de este tipo. La interrupción o disminución de la iluminación se ha presentado en otras ocasiones, lo que genera preocupación entre quienes transitan por el túnel.

El túnel de Las Américas constituye una de las principales infraestructuras viales de acceso y salida de Santo Domingo Este, por lo que sus condiciones de iluminación son importantes para garantizar una circulación segura.

El mantenimiento y funcionamiento de esta infraestructura corresponden al Ministerio de Obras Públicas, por lo que se espera que la institución restablezca completamente el sistema de iluminación y evite que el problema continúe afectando a los usuarios de la vía.

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