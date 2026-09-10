Alcalde Dío Astacio anuncia RD$1,538 millones para obras elegidas por las comunidades

Al centro el ingeniero Jeferson Piña recibió el chque por más de 13.5 millones de pesos. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, encabezó el acto del primer picazo para la construcción de nuevos proyectos con recursos del Presupuesto Participativo Municipal en el sector Los Tres Brazos, donde se construirán cinco obras con una inversión 13.5 millones de pesos.

Las obras incluyen la reparación del multiuso Ramón Matías Mella, el arreglo de calles, mejoría en el alumbrado eléctrico, limpieza de imbornales, construcción de filtrantes y mejoramiento de espacios comunitarios.

También, la construcción de una biblioteca virtual y tecnológica en el liceo Ramón Matías Mella, que según informó, llevaría el nombre de Domingo Batista, el primer alcalde de Santo Domingo Este.

Los trabajos estarán a cargo del ingeniero Jeferson Piña, uno de los ganadores del concurso del presupuesto participativo en julio pasado. De acuerdo con Astacio, otros barrios también iniciarán obras.

El edil informó que el año pasado (2025) se presupuestaron 70 pequeñas obras y todas fueron concluidas y para el período 2026-2027 serán 100 para una inversión total de 1,538 millones de pesos más otros 750 millones que le prometió el presidente Luis Abinader para más obras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/09092026obras-del-presupuesto-participativo-en-sto-dgo-este-luduis-tapia11-616b7ac9.jpg El alcalde Dío Astacio da el primer picazo para las obras comunitarias en Los Tres Brazos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/09092026obras-del-presupuesto-participativo-en-sto-dgo-este-luduis-tapia5-7b021229.jpg El acalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, habla a los asistentes durante el acto de inicio de obras en Los Tres Brazos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Una gran inversión

Destacó que es la primera vez que una alcaldía invierte 1,538 millones de pesos en obras mediante presupuesto participativo. "Las obras no las elige el alcalde, las eligen ustedes en sus asambleas, en sus cabildos, en sus barrios. Eso es democracia, eso es participación", sostuvo.

Para elaborar el presupuesto participativo 2026-2027 fueron realizadas 1,027 reuniones con comunitarios que identificaron sus principales necesidades y priorizaron las que se podían realizar mediante el presupuesto participativo en caso de ser ganadoras.

"Cada peso se planifica, cada peso se licita con transparencia y se ejecuta con supervisión, porque el presupuesto no es nuestro, el presupuesto es de ustedes, y cuando las comunidades participan y deciden las obras que necesitan, nosotros tenemos el deber de responder y hacerlas realidad", expresó Astacio.