Autoridades anuncian que se preparan mejoras para circulación de vehículos pesados

Juan Manuel Méndez, director del Intrant y Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado y del Senado de la República. ( CEDIDA POR EL INTRANT )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez, informó este jueves que en los próximos días podrían anunciarse acuerdos entre varias instituciones para implementar mejoras relacionadas con la circulación de vehículos pesados en el país.

"En los próximos días podrían anunciarse acuerdos entre diferentes instituciones que conllevarían algunas mejoras con respecto a los vehículos pesados", sostuvo Méndez.

Las declaraciones se produjeron tras una reunión entre representantes del Intrant y de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), en la que evaluaron alternativas para viabilizar el tránsito de este tipo de vehículos, fortalecer la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la ley.

El encuentro fue definido como cordial y fructífero por ambas partes, que coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente para abordar los principales desafíos relacionados con el transporte de carga y la seguridad vial.

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El encuentro forma parte, según ambas entidades, de los esfuerzos por fortalecer la coordinación entre las autoridades y el sector transporte, con el objetivo de impulsar soluciones que permitan una movilidad más segura y eficiente.

Méndez indicó que su gestión al frente del Intrant estará basada en el diálogo, la transparencia y el estricto cumplimiento de la legislación vigente.

Asimismo, aseguró que mantendrá abiertas las puertas de la institución a los distintos sectores vinculados al tránsito y al transporte de la República Dominicana.

Fenatrado valora designación

Durante el encuentro, el presidente de Fenatrado, Ricardo de los Santos, destacó la trayectoria profesional de Méndez y consideró que su experiencia constituye una garantía para las funciones que le fueron conferidas por el presidente Luis Abinader.

"Entendemos que el general Méndez ha demostrado, en cada responsabilidad que ha asumido, capacidad de gestión y compromiso institucional. Confiamos en que, al frente del Intrant, desarrollará una labor acorde con las expectativas del país", expresó De los Santos.