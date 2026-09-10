Carolina Mejía destaca legado de Balaguer y apuesta al mantenimiento de espacios públicos

El ingeniero Manuel Valverde Podestá en la tarja en honor a Joaquón Balaguer. Valverde Podestá fue uno de los ingeieros diseñadores del parque Mirador Sur. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó la importancia de preservar el legado de quienes han contribuido al desarrollo de la ciudad, al participar en la develación de una tarja en honor al expresidente Joaquín Balaguer en el parque Mirador Sur.

En el acto participaron dirigentes reformistas como el senador Ramón Rogelio Genao, el excanciller Joaquín Ricardo, Modesto Guzmán, Johnny Jones, Héctor Rodríguez Pimentel, diputados, regidores y otros miembros del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

También estuvo presente Manuel Valverde Podestá, uno de los ingenieros que diseñaron el parque, inaugurado en 1970. El expresidente Joaquín Balaguer utilizaba las instalaciones del parque para realizar caminatas.

Mejía aprovechó el escenario para referirse a los principales ejes que, según afirmó, debe tener una gestión municipal, entre ellos la planificación, el orden y el mantenimiento de las obras y los espacios públicos.

La alcaldesa explicó que durante sus seis años al frente de la ciudad ha tenido que enfrentar importantes retos presupuestarios para atender las necesidades de unas 2.5 millones de personas que utilizan diariamente el Distrito Nacional, de las cuales alrededor de un millón reside en la capital y otras 1.5 millones ingresan cada día para trabajar.

Sostuvo que las limitaciones presupuestarias han obligado a la Alcaldía a ser creativa e innovadora para recuperar espacios destinados al disfrute de la ciudadanía.

Según Mejía, durante su gestión han sido recuperados más de 200 espacios públicos, entre ellos áreas construidas, reconstruidas o remozadas para contribuir al bienestar de los ciudadanos.

La alcaldesa recordó que Balaguer tuvo la visión de disponer la construcción del parque donde se realizó la actividad y consideró que la mejor manera de honrar a quienes han trabajado por el país es conservar las obras que dejaron como legado.

"Una de las cosas importantes sería un plan de infraestructura con algo no muy vistoso, pero sí muy importante, que es un plan de mantenimiento", expresó Mejía al referirse a sus planes y a la necesidad de garantizar la permanencia de las obras públicas.

Recordó, además, que durante la pandemia de COVID-19 el parque se convirtió en un espacio de desahogo para miles de ciudadanos que acudían en busca de un lugar abierto para caminar, ejercitarse y recrearse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/10092026-desvelado-de-tarja-en-honor-de-juaquin-balaguer-en-el-mirador-sur-luduis-tapia12-1bbe34d0.jpg La alcaldesa Carolina Mejía. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/10092026-desvelado-de-tarja-en-honor-de-juaquin-balaguer-en-el-mirador-sur-luduis-tapia-4c412166.jpg Dirigentes reformistas que participaron en el acto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/10092026-desvelado-de-tarja-en-honor-de-juaquin-balaguer-en-el-mirador-sur-luduis-tapia18-e82094bd.jpg Los dirigentes reformistas agradecieron a la alcaldesa la tarja en honor a su líder. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Parque más visitado

Ante el incremento de usuarios, explicó que fue necesario establecer reglas para organizar el uso de las diferentes áreas y conciliar las actividades de quienes practicaban ciclismo, patinaje, atletismo y otras disciplinas.

Mejía afirmó que la planificación y el orden son pilares fundamentales para la construcción del bienestar en la ciudad.

Resaltó la continuidad de las intervenciones en el parque después de aproximadamente 50 años y reconoció los aportes de quienes han colaborado con su recuperación, entre ellos Cristian Martínez Villanueva y Pirigua Bonetti de Santana.

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La alcaldesa sostuvo que la experiencia de su gestión le ha permitido comprender que las obras públicas no solo deben construirse, sino también recibir mantenimiento y conservarse para que puedan continuar al servicio de las próximas generaciones.

"Con la partida de mi mamá a otro plano, aprendí a mantenerla viva honrándola con mi trabajo cada día", expresó Mejía al explicar que esa experiencia la llevó a valorar aún más la preservación del legado de quienes han trabajado por el país.

Para la alcaldesa, mantener las obras y las tradiciones constituye una forma de reconocer el esfuerzo de quienes, desde sus respectivas responsabilidades, contribuyeron a la construcción de la ciudad.