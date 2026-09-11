Digesett incorporará drones para monitorear el tránsito en tiempo real

Vehículos en la avenida 27 de Febrero. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) incorporará una unidad de drones para apoyar el monitoreo del tránsito en tiempo real en el país, informó el director de la institución, Pascual Cruz Méndez.

La implementación de esta tecnología permitirá reforzar la vigilancia de las vías y facilitar una toma oportuna de decisiones durante las operaciones de tránsito.

El anuncio fue realizado el jueves durante una eucaristía de acción de gracias con motivo del 29 aniversario de la Digesett.

En una nota de prensa compartida sobre el acto, Cruz Méndez destacó los avances alcanzados por la institución en materia de profesionalización, tecnología, prevención y fortalecimiento operativo, al tiempo que reafirmó el compromiso de continuar trabajando por una entidad más moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía.

También resaltó los controles preventivos de alcoholimetría y las acciones dirigidas a vehículos pesados, motociclistas y otros usuarios de las vías.

El funcionario se refirió, además, a las capacitaciones internacionales recibidas por agentes de la Digesett en países como España, Japón, China y Brasil, así como a las iniciativas para fortalecer las unidades de supervisión e investigación de accidentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-11-at-95548-pm-1-679c9735.jpeg Eucaristía de acción de gracias por la conmemoración del 29 aniversario de la Digesett. (CEDIDA POR LA DIGESETT)

Educación vial

Cruz Méndez señaló también el impulso de programas de educación vial en escuelas, empresas, paradas de motoconchos y comunidades.

"Una Digesett que además de hacer cumplir la ley, educa y previene; que ejerce la autoridad con firmeza, pero siempre con respeto a la dignidad humana", afirmó.

El director sostuvo que el éxito de la institución debe medirse por las vidas que logra proteger y recordó que "llegar rápido nunca será más importante que llegar con vida".