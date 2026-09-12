Fuga de agua hunde tramo de la calle Buenaventura Freites

Una fuga de agua proveniente de un registro de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) mantiene afectado un tramo de la calle Buenaventura Freites, próximo a la calle Jardines de Los Cerezos, donde el constante escape del líquido ha provocado el deterioro y hundimiento de la vía.

El agua se desperdicia por la calle desde el registro, mientras el pavimento ha comenzado a ceder en el área afectada, formando un hoyo que representa un riesgo para los conductores que transitan por el lugar, especialmente para quienes no conocen la situación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/11926-basura-adorna-hoyo-en-buenaventura-freites-fotos-estarlin-rosa8-850bc285.jpg La avenida Buenaventura Freites es muy transitada. (DIARIO LIOBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/11926-basura-adorna-hoyo-en-buenaventura-freites-fotos-estarlin-rosa3-5d96dffa.jpg El llamado a connductores es transitar con cuidado. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Ante el peligro que representa el hundimiento, personas de la zona colocaron de manera improvisada un palo con fundas para llamar la atención de los conductores y advertirles que reduzcan la velocidad y eviten impactar con el hoyo.

El problema se agravará

La señal improvisada evidencia la preocupación de los residentes por las condiciones en que se encuentra la vía, debido a que un vehículo podría caer en el hueco y causar daños, además de que el deterioro podría continuar aumentando si la fuga de agua no es corregida.

Los moradores esperan que la Caasd atienda la avería y proceda a reparar el registro para detener el escape de agua. También reclaman que, una vez corregida la fuga, se intervenga el tramo afectado de la calle para evitar que el hundimiento continúe y garantizar condiciones seguras para conductores y peatones.

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La situación se suma a los problemas que ocasionan las averías de las redes de agua y alcantarillado cuando no son atendidas oportunamente, ya que las filtraciones pueden deteriorar progresivamente el pavimento y convertir pequeñas averías en daños mayores en las vías públicas.