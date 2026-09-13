Alcaldía de Santiago avanza en la construcción de la Estación Central de Bomberos en El Dorado

Trabajos de construcción de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos en el sector El Dorado. ( CEDIDA POR LA ALCALDÍA DE SANTIAGO )

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, informó que avanzan los trabajos de construcción de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos en el sector El Dorado, luego de que la Alcaldía ejecutara obras para solucionar los problemas de drenaje pluvial que afectaban el área.

Rodríguez explicó durante una visita de supervisión que la intervención del drenaje fue priorizada antes de continuar con la terminación del edificio, debido a la acumulación de agua que se producía en la zona y que podía afectar el funcionamiento de la estación una vez concluida.

"Ya se avanzó en el trabajo de drenaje pluvial para recoger las aguas y evitar la gran cantidad de agua que se acumulaba aquí, creando un serio problema a los residentes y a las personas que transitan, incluso en vehículos", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/whatsapp-image-2026-09-13-at-122002-pm-2-10d6dc20.jpeg Trabajos de construcción de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos en el sector El Dorado, Santiago. (CEDIDA POR LA ALCALDÍA DE SANTIAGO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/whatsapp-image-2026-09-13-at-122002-pm-1-05d37af4.jpeg En este lugar se están realizando los trabajos de construcción de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos en el sector El Dorado, Santiago. (CEDIDA POR LA ALCALDÍA DE SANTIAGO) ‹ >

El alcalde señaló que el proyecto cuenta con estudios de suelo y análisis estructurales relacionados con el diseño y la ejecución de la obra, por lo que, según indicó, las condiciones técnicas están dadas para acelerar los trabajos.

"Viendo que ya las condiciones están dadas, aceleramos. En estos momentos ustedes podrán ver que los trabajos de la estación de bomberos ya están marchando a ritmo acelerado", afirmó.

Supervisión de otras obras

Rodríguez informó además que la Alcaldía mantiene visitas de supervisión a proyectos que se ejecutan en diferentes sectores de Santiago, entre ellos los trabajos en Nueva York Chiquito y el corredor y Mirador del Yaque.

También mencionó las intervenciones en cañadas de Villa Olga, El Embrujo y La Española, así como la que se origina en el área de Hoya del Caimito.

De acuerdo con el alcalde, parte de estos trabajos contempla el saneamiento y transformación de cañadas y la recuperación de áreas verdes para habilitar espacios destinados a la recreación de los residentes.

"Podrán ver que los trabajos marchan a ritmo acelerado, la transformación de la cañada, con el rescate de las áreas verdes, el desmonte, saneamiento y embellecimiento para crear un nuevo parque que sirva para el disfrute y la recreación de los habitantes del entorno", expresó.

Rodríguez también se refirió a los trabajos de recuperación de espacios públicos y limpieza que ejecuta la Alcaldía, al tiempo que defendió su gestión ante las críticas por el desarrollo de las obras.

"Esto tenía muchos años paralizado. Hay quienes atacan y critican. Están criticando porque estamos trabajando. ¿Cuántos años estuvo esto aquí y nadie le hizo caso?", manifestó.

El alcalde afirmó que las intervenciones forman parte de los trabajos que desarrolla el cabildo para atender problemas de infraestructura y recuperar espacios públicos en distintos puntos de Santiago.