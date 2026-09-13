Residentes de La Ureña protestan por el deterioro de sus calles y exigen su arreglo

Los moradores afirmaron que el deterioro de las vías se agudiza durante los períodos de lluvia, cuando el tránsito se torna prácticamente imposible y las calles se convierten en zonas de lodo y acumulación de agua. ( FOTO CEDIDA POR COMUNITARIOS )

Residentes del sector La Ureña protestaron para exigir a las autoridades la construcción y reparación de las calles de esa comunidad, que, según denunciaron, permanecen en condiciones deplorables, entre lodo, hoyos y basura, desde hace más de dos décadas.

El sector está ubicado en el municipio Santo Domingo Este y tiene años reclamando el arreglo de sus calles.

Los moradores afirmaron que el deterioro de las vías se agudiza durante los períodos de lluvia, cuando el tránsito se torna prácticamente imposible y las calles se convierten en zonas de lodo y acumulación de agua.

La situación, de acuerdo con los comunitarios, también dificulta el acceso de vehículos, servicios de emergencia y transporte público, además de afectar las actividades comerciales, educativas y cotidianas de los residentes.

Tony Lovera, presidente de la Junta de Vecinos de La Ureña, manifestó que la comunidad no está solicitando un privilegio, sino reclamando condiciones básicas para poder vivir dignamente.

"No estamos pidiendo un privilegio; estamos reclamando un derecho", expresó Lovera.

Los residentes solicitaron a la Alcaldía de Santo Domingo Este, al Gobierno y a las instituciones encargadas de las obras públicas realizar un levantamiento en la zona y establecer una fecha para comenzar los trabajos, indica una nota de prensa.

Lovera sostuvo que la manifestación realizada constituye la última protesta pacífica que desarrollará la comunidad antes de adoptar otras acciones para llamar la atención de las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/whatsapp-image-2026-09-13-at-65027-pm-9076d194.jpeg Las calles están intransitables. (FOTO CEDIDA POR COMUNITARIOS)

"La próxima vez cerraremos las calles de La Marginal hasta que nuestras peticiones sean escuchadas por el presidente Luis Abinader", advirtió.

Los comunitarios insistieron en que las condiciones de las vías representan un problema que afecta a todos los sectores de La Ureña y pidieron que las autoridades se presenten en el lugar para constatar la situación.

La comunidad espera que esta vez el reclamo se traduzca en acciones concretas y que se inicien las obras necesarias para mejorar las condiciones de las calles.

Para los residentes, contar con vías adecuadas no es un lujo, sino una necesidad para garantizar la movilidad, la seguridad y una mejor calidad de vida.