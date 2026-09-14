Caasd cancela interrupción de agua prevista para este lunes y martes en Santo Domingo Este

La Caasd llama a los residentes en Santo Domingo a estar atentos para futuras interrupciones del servicio. ( CEDIDA POR LA CAASD. )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó este lunes que el servicio de agua potable funcionará con normalidad en los 25 sectores de Santo Domingo Este en los que se había anunciado la interrupción programada este lunes 14 y miércoles 16 de septiembre.

La institución explicó que la suspensión del servicio estaba relacionada con trabajos de intervención que realizaría la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en la línea de transmisión de 69,000 voltios que conecta Boca Chica con San Pedro de Macorís.

Sin embargo, los trabajos fueron reprogramados, por lo que no se producirá la interrupción del servicio de agua potable anunciada para este lunes 14 de septiembre.

Atentos a los avisos

La Caasd exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus redes sociales y canales oficiales, para informarse oportunamente las nuevas fechas de los trabajos y cualquier modificación relacionada con el servicio.

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La jornada del lunes 14 y martes 15 tenía previsto afectar el suministro de agua potable en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, Comedor Económico, Ensanche Ozama, Urbanización Ramón Matías Mella (Molinuevo), barrio El Oxígeno, urbanización Alma Rosa I y II, Los Tres Brazos y barrio El Kennedy.

La Caasd reiteró su compromiso de mantener informada a la población y garantizar la continuidad del servicio de agua potable ante cualquier intervención que pueda generar variaciones en el suministro.