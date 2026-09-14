Reprograman trabajos eléctricos y se mantiene el servicio de agua potable en SDE

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que el servicio de agua potable funcionará con normalidad en los sectores del municipio Santo Domingo Este donde se había anunciado una interrupción programada para este lunes y el próximo miércoles.

A través de una nota de prensa, la institución explicó que la suspensión del servicio estaba relacionada con trabajos de intervención que realizaría la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en la línea de transmisión de 69,000 voltios que conecta Boca Chica con San Pedro de Macorís. Sin embargo, los trabajos fueron reprogramados, por lo que no se producirá la interrupción del servicio de agua potable anunciada para este lunes 14 de septiembre.

Los trabajos de ETED provocarían la salida temporal de servicio de los Campos de Pozos La Joya y Los Marenos, que abastecen de agua a esa zona, razón por la cual se había previsto la limitación temporal del suministro en distintos sectores de Santo Domingo Este.

De acuerdo con la programación inicial, los campos de pozos estarían temporalmente fuera de servicio en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Sectores contemplados

Para este lunes, las zonas que habían sido señaladas como afectadas eran la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, Comedor Económico, Ensanche Ozama, Urbanización Ramón Matías Mella (Molinuevo), barrio El Oxígeno, Urbanización Alma Rosa I y II, Los Tres Brazos y barrio El Kennedy.

También estaban incluidos el barrio Perla Antillana, Villa Liberación, Urbanización Corambar, barrio Margara, Ensanche Las Américas, Villa Olímpica, Jardines de Alma Rosa, Parque del Este, Maquiteria, Simonico, Pueblo Nuevo y los edificios de la avenida Iberoamericana, entre otros sectores.

Para el miércoles, la programación inicial contemplaba interrupciones en la Maternidad de Los Mina, Los Mameyes, Villa Duarte, La Francia, El Pensador, Riviera Colonial, Flor del Tamarindo, La Tablita, Residencial Antares, Los Molinos, Plan Social, la Armada de la República Dominicana y Puerto Sans Soucí, entre otros.

La institución exhortó a los residentes en SDE a mantenerse atentos a sus redes sociales y canales oficiales, donde informará oportunamente las nuevas fechas de los trabajos y cualquier modificación relacionada con el servicio.