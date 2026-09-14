¿Vives en SDE? Estos sectores tendrán problemas con el agua

Una señora echa agua a la acera y riega una planta con una manguera. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Más de 20 sectores del municipio Santo Domingo Este tendrán limitaciones temporales en el servicio de agua potable este lunes y el próximo miércoles, debido a la salida de servicio de los Campos de Pozos La Joya y Los Marenos, que abastecen de agua a esa zona.

La interrupción se producirá a consecuencia de una intervención programada por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en la línea de transmisión de 69,000 voltios que conecta Boca Chica con San Pedro de Macorís.

De acuerdo con la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), los trabajos provocarán que los Campos de Pozos La Joya y Los Marenos estén temporalmente fuera de servicio en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Sectores afectados

Este lunes, las zonas afectadas serán la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, Comedor Económico, Ensanche Ozama, Urbanización Ramón Matías Mella (Molinuevo), barrio El Oxígeno, Urbanización Alma Rosa I y II, Los Tres Brazos y barrio El Kennedy.

También se verán afectados barrio Perla Antillana, Villa Liberación, Urbanización Corambar, barrio Margara, Ensanche Las Américas, Villa Olímpica, Jardines de Alma Rosa, Parque del Este, Maquiteria, Simonico, Pueblo Nuevo y los edificios de la avenida Iberoamericana, entre otros.

Para el miércoles 16, las interrupciones abarcarán la Maternidad de Los Mina, Los Mameyes, Villa Duarte, La Francia, El Pensador, Riviera Colonial, Flor del Tamarindo, La Tablita, Residencial Antares, Los Molinos, Plan Social, la Armada de la República Dominicana y Puerto Sans Soucí, entre otros sectores.

Camiones cisterna y restablecimiento gradual

La Caasd informó que, una vez se restablezca el suministro eléctrico, los Campos de Pozos La Joya y Los Marenos serán puestos nuevamente en operación de manera progresiva.

Por esta razón, el servicio de agua potable se irá normalizando paulatinamente en las zonas afectadas.

Como medida de preventiva, la Caasd dispondrá de una flotilla de camiones cisterna para reforzar el suministro de agua potable en las zonas más afectadas.

La entidad afirmó que estos recursos serán destinados con prioridad a centros de salud, centros educativos y otras instalaciones que ofrecen servicios esenciales.

Ante la interrupción temporal, la institución exhortó a los residentes de los sectores afectados a hacer un uso racional del agua potable y almacenar únicamente la cantidad necesaria para cubrir sus necesidades básicas durante el período de afectación.