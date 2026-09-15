Residentes del residencial Parque Verde, ubicado en Altos de Arroyo Hondo, Distrito Nacional, denunciaron la acumulación de basura en un área próxima al complejo, donde aseguran que se ha formado un vertedero improvisado que lleva más de cinco meses.

La denuncia fue remitida a Diario Libre por Maribel Rodríguez, quien afirmó que los residentes han comunicado la situación a la Alcaldía del Distrito Nacional en varias ocasiones, pero hasta el momento no han recibido una solución definitiva.

Según Rodríguez, las autoridades municipales les han informado en diferentes ocasiones que acudirían a intervenir el área, pero los trabajos no se han concretado.

Impacto en la comunidad

La denunciante señaló que la acumulación de desperdicios ha provocado malos olores y la presencia de ratas, que, según asegura, estarían ingresando al residencial.

"Estamos cansados de hablar con el ayuntamiento y no nos resuelve", expresó Rodríguez, quien pidió la intervención de las autoridades ante el deterioro del lugar.

De acuerdo con su relato, la basura se ha ido acumulando hasta llegar a las proximidades del frente del residencial, mientras también se han encontrado restos de animales entre los desperdicios.

Rodríguez manifestó su preocupación por las condiciones del entorno y solicitó que el área sea intervenida para evitar que continúe utilizándose como punto de depósito de residuos.

Los residentes esperan que las autoridades municipales acudan al lugar, retiren los desechos acumulados y adopten medidas para evitar que el espacio siga convirtiéndose en un vertedero improvisado.