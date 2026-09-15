Restablecen el servicio en la Línea 2 del Metro

Usuarios del Metro de Santo Domingo en la estación Juan Pablo Duarte en la Línea 2 luego del restablecimiento del servicio la noche del martes 15 de septiembre de 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó el restablecimiento completo del servicio en la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, luego de que sus equipos técnicos lograran solucionar la falla registrada en una subestación eléctrica.

La paralización se produjo entre las 6:47 p.m. y las 8:38 p.m. desde la estación Pedro Bonó (ubicada en la avenida John F. Kennedy con Núñez de Cáceres) y Ramón Cáceres (en la avenida Duarte), en el Distrito Nacional.

La entidad dispuso que el servicio se mantenga gratuito en todas las líneas del sistema de Metro durante el resto de la jornada.

La EMT reiteró sus disculpas públicas a la ciudadanía por los contratiempos ocasionados y agradeció la cooperación del público.