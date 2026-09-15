Banco Popular y Alcaldía del Distrito Nacional supervisan trabajos en el parque Núñez de Cáceres

La alcaldesa Carolina Mejía junto a los ejecutivos del Banco Popular. ( FOTO CEDIDA POR EL ADN )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, realizaron un recorrido de supervisión por el Parque José Núñez de Cáceres, donde recibieron explicaciones acerca los avances de los trabajos de remozamiento integral que ambas instituciones iniciaron en diciembre pasado.

Recorrieron las áreas intervenidas y recibieron un informe sobre el estado de ejecución de la obra, que abarca más de 18,000 metros cuadrados en una de las principales vías del Distrito Nacional.

La renovación contempla mejoras en infraestructura, seguridad, accesibilidad e iluminación, además de nuevas áreas recreativas y deportivas para todas las edades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-15-at-34727-pm1-0446eaf8.jpeg El remozamiento es general. (FOTO CEDIDA POR EL ADN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-15-at-34729-pm-bf795ad0.jpeg Parte del parque intervenido. (FOTO CEDIDA POR EL ADN) ‹ ›

Acompañaron el recorrido el vicepresidente ejecutivo de Comunicación Corporativa, Reputación y Banca Responsable, José Mármol, y el vicepresidente del Área de Ingeniería y Mantenimiento, José Hernández, junto a colaboradores de ambas instituciones vinculados al proyecto.

El presidente ejecutivo del Banco Popular destacó el compromiso de la entidad con la recuperación de los espacios públicos de la ciudad.

“La participación del Popular en este tipo de intervenciones se enmarca en su compromiso con los Principios de Banca Responsable y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en favor de una transformación urbana sostenible y de acciones que promuevan la inclusión”, expresó Paniagua.

De su lado, Carolina Mejía valoró el ritmo de los trabajos y el alcance que tendrá el parque una vez concluido.

La ejecutiva municipal manifestó su agradecimiento al Banco Popular y afirmó que se trata de una colaboración entre ambas instituciones en favor de un Santo Domingo más seguro, sostenible y accesible para todos, redundando en bienestar para los ciudadanos.

Se espera que la obra esté concluida en noviembre o diciembre próximo. Em principio se habló de una inversión de unos 90 millones de pesos.

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El estado de la obra

Entre las intervenciones están la renovación de la pista perimetral para caminar, las aceras interiores con accesibilidad universal, el acondicionamiento de jardines y áreas verdes, y la instalación del gimnasio al aire libre, uno de los puntos del recorrido.

Los trabajos continúan con las nuevas áreas infantiles inclusivas, la zona canina, los espacios para escalar y patinar, la restauración de la escultura central, los baños renovados y la oficina de apoyo comunitario.

El proyecto incluye, además, un sistema de iluminación LED más eficiente, la automatización del sistema eléctrico para reducir el consumo energético, señalética moderna e informativa, puntos limpios de reciclaje, mobiliario urbano elaborado con materiales reciclados y murales artísticos que promueven el sentido de pertenencia comunitario.

La intervención comprende también limpieza de filtrantes, pintura general, instalación de una cisterna, poda de árboles y siembra de nuevas especies ornamentales.