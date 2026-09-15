Cientos de pasajeros de la línea 2 del Metro de Santo Domingo se han quedado varados la noche de este martes luego de un fallo en una subestación que obligó a las autoridades a evacuar un tramo.

Su situación se ha complicado debido a las lluvias que se registran sobre el Distrito Nacional. Los pasajeros tratan de cubrirse y buscan refugio en las entradas de las estaciones para no mojarse.

La suspensión del servicio dispuesto por la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) abarca desde la estación Pedro Bonó (ubicada en la avenida John F. Kennedy con Núñez de Cáceres) y Ramón Cáceres (en la avenida Duarte), en el Distrito Nacional.

Conforme a un comunicado de prensa de la entidad que opera el Metro, la falla se produjo en la subestación García Saleta (en la avenida Ortega y Gasset y produjo "una pérdida de energía en la catenaria". Agregó que la causa del fallo se encuentra bajo evaluación de su equipo técnico.

"Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de nuestros usuarios, el servicio se encuentra temporalmente interrumpido entre las estaciones Pedro Bonó y Ramón Cáceres, mientras se realizan las verificaciones técnicas correspondientes", dijo la EMT.

Tramos que se mantienen en operación

Explicó que la operación de la línea 2 se mantenía mediante dos servicios parciales: desde Pablo Adón (Los Alcarrizos) hasta Pedro Bonó, y desde Ramón Cáceres hasta Concepción Bona (Megacentro).

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Desde tempranas horas del martes, se han registrado lluvias sobre distintos sectores del Gran Santo Domingo, como consecuencia de la incidencia de una vaguada que genera condiciones de inestabilidad atmosférica en la zona. Las precipitaciones han provocado acumulaciones de agua en algunas vías y complicaciones para el desplazamiento de ciudadanos.