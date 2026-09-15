En Vicente Noble realizan paro de 12 horas en exigencia de la terminación de obras pendientes

Un hospital pendiente de terminación y equipamiento, una escuela que acumula unos seis años sin concluir y una doble vía todavía en ejecución figuran entre las demandas que llevaron este martes por la mañana a organizaciones comunitarias del municipio Vicente Noble, en la provincia Barahona a paralizar durante 12 horas parte de las actividades.

El Comité de Lucha de Vicente Noble puso sobre la mesa una larga lista de reclamos al Gobierno, que incluye además la terminación del cuartel del Cuerpo de Bomberos, la puesta en funcionamiento del Juzgado de Paz y la reparación del camino de La Zurza. Alegan que se mantendrán en sesiones permanentes.

Pero las exigencias no se limitan a las obras. Los comunitarios denuncian que la población enfrenta escasez de agua potable, constantes apagones y elevadas facturas eléctricas, problemas para los que reclaman respuestas inmediatas.

El paro comenzó a las 6:00 de la mañana y fue acompañado por un amplio despliegue de militares y agentes de la Policía Nacional en diferentes puntos de Vicente Noble.

Una escuela atrapada en el tiempo

La presidenta del Comité de Lucha, Milagros Vólquez Reyes, colocó entre los casos más preocupantes la escuela Guillermina Tono, cuya construcción, aseguró, lleva alrededor de seis años y apenas alcanzaría un 40 % de ejecución.

El retraso obliga a los estudiantes que deberían ocupar ese plantel a continuar recibiendo docencia en otro centro educativo, según denunció.

A la escuela se suma el hospital municipal. Los comunitarios reclaman que la infraestructura sea finalmente terminada, equipada y puesta en funcionamiento para garantizar servicios de salud adecuados a la población.

Agua y electricidad calientan el reclamo

La falta de agua potable también encabeza las quejas. Vólquez Reyes cuestionó que Vicente Noble continúe enfrentando dificultades con el suministro pese a disponer de un acueducto destinado a abastecer a la comunidad.

"Tenemos otro problema que se nos está agravando cada día más y es el agua. No tenemos agua en un pueblo tan grande como Vicente Noble", denunció.

Los apagones y la alta facturación eléctrica completan un panorama que, de acuerdo con los convocantes, ha agotado la paciencia de sectores de la población.

"Estamos haciendo un llamado de urgencia, porque estamos cansados de todas las problemáticas que tenemos y que no nos resuelven", manifestó la dirigente comunitaria.

La doble vía también entra en la lista

Los manifestantes reclaman además acelerar la terminación de la doble vía, cuyos trabajos, aseguran, generan polvo y dificultades para residentes, comerciantes y conductores que utilizan la carretera para desplazarse hacia otros municipios de la región Enriquillo.

Aunque la convocatoria paralizó distintas actividades, las labores agrícolas fueron excluidas debido a la dependencia económica de numerosas familias de ese sector.

El Comité de Lucha insistió en que la protesta es pacífica, pero dejó claro que la comunidad espera soluciones concretas frente a una lista de demandas que considera demasiado larga y postergada.