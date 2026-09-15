La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó la noche de este martes el restablecimiento completo del servicio en la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, luego de que sus equipos técnicos lograran solucionar la falla registrada en una subestación eléctrica, lo que provocó que los pasajeros fueran evacuados.

La paralización se produjo entre las 6:47 p.m. y las 8:38 p.m. desde la estación Pedro Bonó (ubicada en la avenida John F. Kennedy con Núñez de Cáceres) y Ramón Cáceres (en la avenida Duarte), en el Distrito Nacional.

La entidad dispuso que el servicio se mantenga gratuito en todas las líneas del sistema de Metro durante el resto de la jornada de este martes.

La EMT reiteró sus disculpas públicas a la ciudadanía por los contratiempos ocasionados y agradeció la cooperación del público.

La falla se produjo en la subestación García Saleta y produjo "una pérdida de energía en la catenaria", conforme a la entidad. Agregó que la causa del fallo se encuentra bajo evaluación de su equipo técnico.

"Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de nuestros usuarios, el servicio se encuentra temporalmente interrumpido entre las estaciones Pedro Bonó y Ramón Cáceres, mientras se realizan las verificaciones técnicas correspondientes", dijo la EMT en su primer comunicado.

Durante la avería se mantuvo la operación de la línea 2 mediante dos servicios parciales: desde Pablo Adón (Los Alcarrizos) hasta Pedro Bonó, y desde Ramón Cáceres hasta Concepción Bona (Megacentro). Además, se dispuso la incorporación al transporte en la zona de unidades de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Pasajeros mojados

Durante la interrupción del servicio, cientos de pasajeros fueron observados varados y mojados en las zonas de las estaciones que fueron sacadas de servicios. Algunos expresaron preocupación por las dificultades que estaban pasando para retornar a sus hogares.