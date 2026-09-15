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VIDEO | Las conexiones que transforman el transporte público del Gran Santo Domingo

Metro, Teleférico y corredores avanzan hacia una red integrada de transporte en Santo Domingo

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
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El Sistema Integrado de Transporte del Gran Santo Domingo no se limita a una tarifa de pasaje común, sino que busca acercar al menos nueve zonas de la capital y municipios aledaños mediante una red de transporte masivo que combina el metro, teleféricos y corredores de autobuses.

El kilómetro 9, Los Alcarrizos, Villa Mella, Quita Sueño y Santo Domingo Este se perfilan como los principales puntos de conexión.

De los cuatro corredores existentes, dos tienen conexión con las dos líneas del Metro actualmente operativas y con dos de las tres líneas del Teleférico.

Uno de los principales puntos de conexión se encuentra en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde convergen la Línea 2 del Metro y la futura Línea III del Teleférico. Esta última se encuentra en construcción y se proyecta que su primera fase entre en funcionamiento a finales de este año 2026.

  • Uno de los principales puntos de conexión se encuentra en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde convergen la Línea 2 del Metro y la futura Línea 3 del Teleférico. Esta última se encuentra en construcción y se proyecta que su primera fase entre en funcionamiento a finales de este año 2026.

Los Alcarrizos

En Los Alcarrizos confluyen el Metro y la línea II del Teleférico para recibir a pasajeros de Los Alcarrizos, Pedro Brand y de la región del Cibao.

 

Quita Sueño

En Quita Sueño, San Cristóbal, se construye la primera estación de la III línea del Teleférico. Actualmente se realizan trabajos de hincado de tubos para reforzar el terreno, debido a algunas dificultades encontradas en la zona.

Como parte del proceso de integración del sistema de transporte masivo habrá conexión con el Corredor Independencia, cuyos autobuses parten desde ese Distrito Municipal.

 

Villa Mella

Otra de las conexiones corresponde a la Línea 1 del Metro, en Villa Mella, donde se construyen dos nuevas estaciones. Sin embargo, los trabajos muestran poco avance pese a que hace más de dos años se inició el proyecto.

Por ese lado se conectará la provincia de Monte Plata con el Distrito Nacional. Durante un recorrido realizado por Diario Libre se observó poco personal trabajando y en la última estación ni personal ni equipos y las varillas de las columnas ya están oxidadas.

El proyecto, de aproximadamente 2.5 kilómetros, ha enfrentado dificultades relacionadas con procesos de expropiación de terrenos, aspectos logísticos y demoras en el levantamiento de las estructuras.

Ante esta situación, se estima que la entrega total de la obra podría se modificada. Entre las alternativas planteadas figura habilitar de manera anticipada la primera estación, ubicada cerca de la escuela Ramón Matías Mella, para finales de 2027.

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Terminal de autobuses del Corredor Independencia en Quita Sueño.
Terminal de autobuses del Corredor Independencia en Quita Sueño. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA.)
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En construcción de una de las dos estaciones de la línea 1 del Metro , en Villa Mella.
En construcción de una de las dos estaciones de la línea 1 del Metro , en Villa Mella. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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El kilómetro 9 uno de los puntos más importantes de ingreso al Distrito Nacional.
El kilómetro 9 uno de los puntos más importantes de ingreso al Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
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Laboes en una de las estaciones en construcción cerca de la Mamá Tingó. 
Laboes en una de las estaciones en construcción cerca de la Mamá Tingó. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    Terminal de autobuses de Villa Mella

     

    En las proximidades de la estación Mamá Tingo, el gobierno de Danilo Medina había habilitado un solar destinado a la construcción de una terminal de autobuses para atender la demanda de transporte de la zona norte de Villa Mella y Monte Plata.

    Sin embargo, el proyecto fue descontinuado y actualmente el terreno es utilizado como almacén de materiales del Metro y estacionamiento.

    Línea 2-B y futuras extensiones

    Otra conexión importante se encuentra en la Línea 2-B del Metro, en la avenida San Vicente de Paúl, esquina carretera Mella.

    El proyecto original contemplaba extender esa línea hacia San Luis. No obstante, las autoridades han planteado una futura extensión, denominada Línea 2-D, hacia el sur, con destino al entorno del Parque del Este y el Acuario Nacional. Esta ampliación todavía se encuentra en fase de proyecto.

     
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    Al lado de la estación Mamá Tingó se iba a formar una terminal de autobuses, hoy es un solar para almacenar materiales del metro. 
    Al lado de la estación Mamá Tingó se iba a formar una terminal de autobuses, hoy es un solar para almacenar materiales del metro. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Teleferico, Sabana Perdida
    Teleferico, Sabana Perdida (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Estación Concepción Bona, Los Mina.
    Estación Concepción Bona, Los Mina. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

      Los corredores de autobuses

      Desde el Puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, parten los autobuses del corredor de la Charles de Gaulle, que se integra a otros corredores como los de las avenidas Winston Churchill y José Núñez de Cáceres.

      El objetivo general es que Metro, Teleférico y corredores de autobuses funcionen como una red articulada, en la que los usuarios puedan pasar de un sistema a otro y reducir los tiempos y costos de desplazamiento.

      También tienen como propósito desincentivar el uso de los vehículos privados abaratando costo y disminuyendo el tiempo de desplazamiento en los 91.58 kilómetros cuadrados del Distrito Nacional.

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      Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 