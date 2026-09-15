Comerciantes respaldan cambio de entidad ejecutora de los trabajos en la calle Del Sol

Vista del primer tramo intervenido de la calle Del Sol, en Santiago ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (Asecensa), José Octavio Reinoso, valoró como positiva la decisión del presidente Luis Abinader de suspender temporalmente los trabajos de intervención de la calle Del Sol y disponer que el proyecto pase a ser ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas.

Reunión con el presidente

Reinoso explicó que representantes de los comerciantes sostuvieron una reunión con el mandatario antes de su anuncio, en la que abordaron las dificultades generadas por el ritmo de los trabajos y el impacto de la intervención en la actividad comercial del Centro Histórico.

Indicó que durante el encuentro Abinader manifestó su preocupación por el desarrollo del proyecto y su intención de que la obra sea concluida.

Señaló que, conforme a lo acordado, Obras Públicas asumirá los trabajos y se prevé que estos sean retomados en enero, luego de concluir la temporada navideña.

El presidente de Asecensa afirmó que los comerciantes mantienen su respaldo al proyecto, pero condicionan ese apoyo al cumplimiento de los cronogramas establecidos y a una ejecución que reduzca las afectaciones al sector comercial.

En ese sentido, planteó la necesidad de replantear la intervención para que la construcción sea menos invasiva y permita mantener la actividad de las empresas mientras avanzan los trabajos.

"Siempre hemos estado de acuerdo con el proyecto y vamos a seguirlo apoyando siempre y cuando se cumpla con los cronogramas", sostuvo Reinoso.

Impacto en comerciantes

El proyecto de la calle Del Sol había generado preocupación entre comerciantes del centro de Santiago debido a la extensión de los trabajos y las dificultades para el acceso de clientes y el desarrollo de las actividades comerciales.

En un año de trabajos, la obra solo ha avanzado dos cuadras, desde la intersección de la calle Del Sol con Sabana Larga hasta su conexión con la calle Cuba. Este tramo estaba previsto para ser concluido en tres meses, pero los trabajos se extendieron durante un año.