Ahora no sé que voy hacer: usuarios varados expresan descontentos por fallo en Línea 2 del Metro

Pasajeros varados en la estación Ulises Francisco Espaillat de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ PEDRO MARTÍN )

Decenas de usuarios del Metro de Santo Domingo se han quedado varados la noche de este martes luego de una falla eléctrica reportada en la Línea 2.

En las estaciones de la calle Dr. Defilló y Winston Churchill, las personas están aglomeradas en espera de que el servicio sea reanudado.

Nelsy de la Cruz se quejó de que solo salió con el dinero de la tarjeta, pero ahora no encuentra cómo llegar a Villa Mella, donde reside. "Ahora no sé que voy hacer".

Yuleika Brazobán, otra usuaria, se mostró calmada, pero señaló que no tiene un plan B para moverse a su hogar.

La situación se ha complicado porque, luego de las 7:00 de la noche, una tormenta con tronadas comenzó a caer sobre Santo Domingo.

Algunos se resguardaron en la estación. Otros se escudaron bajo el puente de la Churchill.

Un joven indicó que tiene más de una hora esperando. Un agente del metro indicó que el fallo solo es en la Línea 2.

Algunas personas optan por el viejo transporte de las guaguas voladoras, mientras que los motoristas ofertan traslados de hasta dos personas en un solo motor.

Historia reciente

En noviembre, un blackout dejó a miles de usuarios varados. La situación le costó el cargo al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos Pérez.