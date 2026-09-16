Fallas en el Metro de Santo Domingo generan preocupación entre usuarios

Usuarios esperan en la estación Ulises Francisco Espaillat durante la interrupción del servicio de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, provocada por una falla eléctrica. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Las fallas en el servicio del Metro de Santo Domingo continúan generando preocupación entre los usuarios. En lo que va de año, se han registrado seis interrupciones que han afectado el servicio. La más reciente ocurrió ayer martes, cuando una avería eléctrica provocó la suspensión durante dos horas en un tramo de la Línea 2.

Aunque la mayoría de las interrupciones han sido de corta duración, los usuarios señalan que la situación afecta su movilidad, especialmente cuando ocurren durante las horas de mayor circulación, y consideran que estas situaciones no tienen justificación.

Descontento

Taina Mejía, usuaria de la Línea 2, indicó que las interrupciones suelen producirse cerca de la hora de salida del trabajo, por lo que, en esas ocasiones, llega tarde y estropeada a su casa.

En tanto, Miguelina Hernández consideró necesario identificar las causas de las constantes fallas y buscar soluciones.

"Esta gente del metro tiene que hacer algo, eso es un relajo; a cada rato hay problemas y uno afanado por llegar a su trabajo", expresó.

Las interrupciones

El 5 de febrero se registró una avería en la Línea 2, entre las estaciones Trina de Moya de Vásquez y Concepción Bona.

Ese mismo mes, el día 23, el servicio fue interrumpido durante unos 12 minutos debido a un apagón general y no a una falla del sistema del metro.

Posteriormente, el 20 de abril, una falla general paralizó las líneas 1 y 2, así como el Teleférico, durante dos horas.

Línea 2

El 23 de julio, un problema eléctrico interrumpió temporalmente el servicio de la Línea 2. El 12 de agosto, una avería en el sistema de tracción de un tren afectó el servicio entre las estaciones Hermanas Mirabal y Peña Gómez.

La interrupción más reciente ocurrió ayer, 15 de septiembre, cuando una falla eléctrica registrada en la estación Juan Ulises García Saleta provocó la suspensión del servicio durante dos horas entre las estaciones Pedro Francisco Bonó y Ramón Cáceres.

Solicitud de información

Un equipo de Diario Libre solicitó a la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) información sobre las averías registradas. La entidad informó que la solicitud fue "tramitada al departamento correspondiente".