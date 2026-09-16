El Metro acumula al menos seis interrupciones en 2026 por fallas eléctricas y averías en trenes

Personas permanecen en las afueras de la estación Francisco Gregorio Billini, en la avenida Doctor Defilló, a la espera de que se restablezca el servicio del Metro la noche del martes 15 de septiembre de 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Fallas eléctricas y averías en sus trenes empeoran la operatividad del Metro de Santo Domingo, que acumula al menos seis interrupciones del servicio durante el presente año.

Por esta situación han quedado varadas miles de personas, quienes se han visto obligadas a utilizar otras alternativas de transporte, incluso más costosas, para trasladarse a sus destinos.

La interrupción más reciente ocurrió la tarde de ayer, martes, cuando se produjo una falla en la Subestación de Tracción García Saleta, lo que afectó el suministro eléctrico de los trenes en un tramo de la Línea 2.

El incidente se produjo alrededor de las 6:47 de la tarde y se prolongó durante casi dos horas, provocando que miles de personas, entre ellas estudiantes y empleados públicos y privados, fueran evacuadas hacia el exterior de estaciones como la Juan Pablo Duarte, ubicada entre las avenidas John F. Kennedy y Máximo Gómez; la Francisco Gregorio Billini, situada en la avenida Doctor Defilló; y la Pedro Mir, localizada en la avenida Abraham Lincoln.

La decisión hizo que miles de personas quedaran expuestas a los fuertes aguaceros que impactaron al Gran Santo Domingo debido a los efectos de una vaguada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-15-at-84240-pm-b7ed217f.jpeg Personas se protegen con una sombrilla de las intensas precipitaciones que afectaron al Gran Santo Domingo la noche del martes 15 de septiembre. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Cinco semanas atrás, específicamente el miércoles 12 de agosto, una avería en el sistema de tracción de uno de los trenes de la Línea 1 provocó la detención del servicio entre las estaciones Hermanas Mirabal y José Francisco Peña Gómez.

Otra de las fallas ocurrió el 23 de julio, cuando se produjo una interrupción entre las 9:40 y las 9:49 de la mañana en la Línea 2 del Metro y la Línea 1 del Teleférico, después de que se disparara la alimentación de la Subestación Eléctrica de Tracción Paraíso debido a una perturbación en la red de distribución.

Asuntos del sistema

Una de las interrupciones que ha causado mayores quejas entre los usuarios de este sistema de transporte ocurrió el 20 de abril, cuando se produjo una falla general que dejó fuera de servicio las líneas 1 y 2 y el Teleférico durante la mañana.

La situación afectó a numerosos usuarios que dependen diariamente de ambos servicios para trasladarse a sus lugares de trabajo y estudio.

A pesar de ofrecer disculpas por los inconvenientes ocasionados, la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) no explicó las causas que provocaron la interrupción en el servicio.

Previamente, el 20 de febrero, las operaciones del Metro también resultaron afectadas por un apagón que afectó a gran parte del territorio nacional debido a una caída en la generación de energía.

Según las autoridades, el servicio ferroviario experimentó una interrupción de aproximadamente 12 minutos, antes de que se restableciera el servicio de respaldo. Sin embargo, durante el transcurso del día, varias estaciones tuvieron que ser cerradas debido a las afectaciones en el sistema.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/apagon-linea-2-del-metro-solo-funciona-hasta-estacion-eduardo-brito-a446e147.jpg (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Anteriormente, el 12 de febrero, otra falla técnica en uno de los trenes interrumpió los servicios del Metro en la Línea 2.

A través de un comunicado de prensa, la EMT informó que la avería se presentó en un tren durante el recorrido entre las estaciones Trina de Moya y Concepción Bona, ubicadas en el municipio de Santo Domingo Este.

La situación provocó que se ordenara el desalojo de los usuarios que estaban dentro de la unidad, con el acompañamiento del personal operativo y de seguridad del sistema. De acuerdo con las autoridades, el protocolo aplicado no representó un riesgo para las personas.

Inaugurado en 2008, el Metro de Santo Domingo cuenta con 35 estaciones operativas distribuidas entre las líneas 1, 2 y 2C. A enero del 2026, el sistema ferroviario transportaba diariamente entre 350,000 y 400,000 personas.

La reiteración de estos eventos plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta y la resiliencia operativa del Metro de Santo Domingo, uno de los principales medios de transporte del Gran Santo Domingo.

Hasta ahora, la EMT ha explicado de manera individual varios de los incidentes, pero no ha presentado públicamente un diagnóstico integral sobre la frecuencia de las averías ni un plan específico para reducirlas.