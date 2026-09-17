Obras de Nueva York Chiquito y Hospedaje Yaque avanzan con lentitud pese a desembolso de fondos

Vista de algunas de las estructuras que durante años han ocupado el espacio público en Nueva York Chiquito ( ANEUDY TAVÁREZ )

Los proyectos de saneamiento y recuperación de espacios públicos en Nueva York Chiquito y la remodelación del Hospedaje Yaque avanzan con lentitud, pese a que el Gobierno dominicano desembolsó los recursos para su ejecución a través de la alcaldía de Santiago de los Caballeros.

Ambas iniciativas fueron anunciadas e impulsadas por las autoridades municipales y el Gobierno central, pero, a meses de haberse realizado los actos de inicio, los trabajos físicos permanecen sin avances significativos, según la situación observada en las áreas intervenidas.

El presidente Luis Abinader, cuestionado sobre el estado de estos proyectos durante su jornada de trabajo en Santiago, remitió al alcalde Ulises Rodríguez para que ofreciera detalles sobre el desarrollo de las obras.

El mandatario sostuvo que desde el Gobierno desembolsaron los recursos para su ejecución.

Nueva York Chiquito

El proyecto de Nueva York Chiquito contempla una inversión inicial de RD$168 millones, financiada por el Gobierno central, para sanear y recuperar aproximadamente 1.2 kilómetros de la ribera del río Yaque del Norte.

La intervención incluye limpieza de la ribera, retiro de escombros y desechos, construcción de áreas recreativas, una ciclovía, iluminación y espacios destinados a la convivencia familiar.

El objetivo es integrar el río a la ciudad mediante un corredor recreativo y ambiental y recuperar espacios públicos ocupados o deteriorados. Sin embargo, el propio alcalde Ulises Rodríguez reconoció que el proyecto ha enfrentado dificultades técnicas, de diseño y sociales, principalmente por la necesidad de movilizar personas y negocios ubicados en el área.

Rodríguez explicó que unas 90 ocupaciones, entre viviendas y establecimientos comerciales, han sido censadas. Indicó que se trabaja con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) en las soluciones para las familias y negocios que deberán ser trasladados.

El alcalde aseguró que los aspectos técnicos ya fueron superados y que los trabajos civiles comenzarán a tomar mayor ritmo.

Hospedaje Yaque

Una situación similar se presenta con la remodelación del Hospedaje Yaque, uno de los principales centros de acopio y distribución de productos alimenticios de la región Norte.

La obra, proyectada con una inversión de RD$451 millones, contempla la construcción de más de 300 módulos comerciales, áreas para la venta de alimentos, carnicerías, pescaderías, almacenes y oficinas administrativas.

También incluye ascensores de carga, sistemas eléctricos e hidrosanitarios, drenaje pluvial y sistemas de protección contra incendios.

La intervención busca mejorar las condiciones de higiene, organización e inocuidad en el manejo de los alimentos, además de fortalecer la seguridad alimentaria y dinamizar la actividad comercial.

El ejecutivo municipal explicó que este proyecto también ha requerido un proceso de negociación con las personas que actualmente ocupan el área, debido a que algunas deberán ser movilizadas para permitir la ejecución de los trabajos.

El alcalde indicó que el diseño original fue modificado: de una estructura de tres niveles se pasó a una propuesta de dos pisos, tomando en cuenta las características del entorno y la necesidad de disponer de áreas de estacionamiento.

Según Rodríguez, los ajustes al diseño ya fueron concluidos y actualmente se trabaja en la parte social para concretar el traslado de los ocupantes.

La presidenta de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), Ilsa López, confirmó que se mantiene un proceso de socialización con las personas que ocupan el Hospedaje Yaque.

López señaló que se espera que próximamente se produzca el traslado de los ocupantes hacia otros espacios para dar paso a la ejecución de la infraestructura.

El proyecto del Hospedaje Yaque forma parte de las inversiones reclamadas durante años por comerciantes y sectores productivos de Santiago, debido al deterioro y las condiciones de insalubridad que presenta actualmente el entorno.

Otra obra

En cuanto al proyecto de la estación de bomberos, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, aseguró que los trabajos avanzan a buen ritmo luego de que fueran atendidas varias dificultades técnicas que habían retrasado su ejecución.

Rodríguez explicó que la obra permaneció durante años descuidada y sin intervención de las administraciones municipales anteriores.