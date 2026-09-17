Hoyo en la Buenaventura Freites se profundiza; mantiene en riesgo a conductores

La señal improvisada colocada por los vecinos busca advertir sobre el hundimiento que afecta un tramo de la calle Buenaventura Freites. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El hundimiento que se formó en un tramo de la calle Buenaventura Freites, próximo a la calle Jardines de Los Cerezos, en el sector Jardines del Norte, Distrito Nacional, se ha profundizado en los últimos días y mantiene en riesgo a los conductores que transitan por la zona.

La situación, reportada por Diario Libre el pasado 12 de septiembre, se originó por una fuga de agua proveniente de un registro de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd). El escape del líquido ha continuado afectando el pavimento y provocando el hundimiento progresivo de la vía.

Actualmente, el área presenta un hoyo más profundo que el observado cuando fue reportada inicialmente la avería, mientras el pavimento a su alrededor muestra un mayor deterioro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/hoyo-en-la-buenaventura-freites-8-ca00ce70.jpeg Un cono y un palo con una funda plástica fueron colocados por residentes para alertar a los conductores sobre el hoyo que se ha profundizado en la calle Buenaventura Freites, en Jardines del Norte. (ESTARLIN ROSA/ DIARIO LIBRE)

Un riesgo inminente

Ante el peligro, inicialmente los residentes de la zona colocaron fundas plásticas y un palo alrededor del agujero para alertar a los conductores sobre la presencia del hoyo. Sin embargo, la señal fue retirada varios días después.

Este jueves, los residentes volvieron a colocar los objetos, esta vez acompañados de un cono, para continuar advirtiendo sobre el peligro. La señal improvisada busca llamar la atención de quienes transitan por la vía para que reduzcan la velocidad y eviten caer en el tramo afectado.

El hundimiento representa un riesgo, especialmente para quienes desconocen las condiciones de la calle, ya que un vehículo podría caer en el agujero y sufrir daños.

Los moradores continúan esperando que la Caasd preste atención a la avería y repare el registro para detener el escape de agua, de lo contrario, el deterioro del pavimento podría continuar avanzando.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/hoyo-en-la-buenaventura-freites-2-0c007fe8.jpeg El hundimiento representa un riesgo, especialmente para quienes desconocen las condiciones de la calle. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)