Metro interviene sistemas críticos para evitar nuevas interrupciones del servicio

Uno de los trenes del Metro de Santo Domingo. ( PUBLICADA POR EL METRO DE SD EN X )

El director de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa, informó que un equipo técnico trabaja con intensidad en un plan de mantenimiento intensivo en el metro para evitar fallas y que los usuarios puedan confiar en el sistema.

La institución también desarrolla un plan de atención rápida para responder ante cualquier incidencia mientras continúa el programa general de mantenimiento. La reciente avería registrada la tarde del pasado martes durante un día de lluvias puso a prueba el esquema de respuesta.

Según Isa, el problema estuvo relacionado con un gabinete de coordinación de protecciones, identificado como SLA, que presentó una falla y causó la interrupción del servicio.

Explicó que, desde su llegada a la institución, el 16 de noviembre de 2025, se realizó un análisis sistémico del metro y se identificó como uno de los principales problemas la falta de un plan de mantenimiento sostenido para algunos de sus sistemas especializados.

El objetivo de la actual administración es atender primero los componentes considerados críticos para la operación de los trenes y, paralelamente, intervenir los demás subsistemas. Según afirmó Isa, ese proceso ya ha permitido reducir el promedio de interrupciones: de unas tres fallas mensuales se ha pasado a aproximadamente una.

Uno de los principales problemas era el del suministro eléctrico porque existían tres subestaciones vinculadas al metro (La Isabela, UASD y Paraíso), pero no había un mecanismo que permitiera que las tres trabajaran de manera sincronizada.

"Hicimos un plan con ETED (Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana) para que esas tres subestaciones, de las cuales nada más había una operativa, porque la otra estaba fuera por mantenimiento, nunca salieran de servicio. Entonces yo tengo un sistema computarizado ya, donde las tres subestaciones están sincronizadas. Nunca, en ningún gobierno habían estado sincronizadas", dijo.

La intervención también requirió coordinación con técnicos especializados y con el sistema eléctrico nacional, debido a que existía una indefinición sobre cuál institución debía asumir la responsabilidad de esas instalaciones, construidas para el metro, pero conectadas al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

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El equipo técnico sustituyó los componentes afectados y logró restablecer el sistema en unos 40 minutos después de localizar la avería. El director de la EMT explicó que, sin esa capacidad de respuesta, el metro habría tenido que permanecer fuera de servicio hasta el día siguiente.

Isa señaló que no todas las interrupciones obedecen a una misma causa. Entre los elementos que pueden sacar un tren de operación están el suministro eléctrico, la tracción, los propios trenes y los sistemas de protección.

Como ejemplo citó una avería ocurrida recientemente en la Línea 1, ocasionada por un tren que tuvo que ser retirado de la vía. Explicó que este tipo de situaciones forma parte de los eventos que pueden presentarse en sistemas ferroviarios y que requieren protocolos de atención para evitar que se conviertan en interrupciones prolongadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/15092026-otra-averia-afecta-a-usuarios-de-la-linea-2-de-metro-de-santo-domingo-samil-mateo-dominici5-4fcfb27d.jpg La falla del pasado martes fue atribuida a problemas de descarga eléctrica. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/15092026-otra-averia-afecta-a-usuarios-de-la-linea-2-de-metro-de-santo-domingo-samil-mateo-dominici17-e661ccb6.jpg Cada día más de 300,000 personas utilizan el Metro, según las autoridades. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/15092026-otra-averia-afecta-a-usuarios-de-la-linea-2-de-metro-de-santo-domingo-samil-mateo-dominici4-ccae6cd1.jpg La demanda del Metro es alta cada dia. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO ) ‹ >

Un sistema viejo

Atribuyó parte del desafío actual a la edad del sistema y recordó que el metro tiene 17 años y que, durante los primeros tiempos de operación, muchos de sus componentes eran nuevos, por lo que las necesidades de mantenimiento no se manifestaban de la misma manera.

El programa de mantenimiento no está concebido como una intervención de corto plazo. Isa explicó que lleva alrededor de 10 meses de trabajo y que el proceso completo podría extenderse entre 12 y 18 meses.

La meta inicial es concluir una parte importante de los trabajos en noviembre, aunque el funcionario advirtió que algunas intervenciones podrían prolongarse hasta febrero.

Como parte de los planes de largo plazo, la dirección pretende establecer un sistema público de seguimiento mediante un "dashboard digital" o panel de control que informe mensualmente a los ciudadanos sobre la disponibilidad del metro, el tiempo de operación y los períodos en que el servicio haya estado interrumpido.

La intención es convertir esos indicadores en una herramienta permanente de rendición de cuentas y, al mismo tiempo, contribuir a establecer una cultura de mantenimiento del sistema ferroviario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/whatsapp-image-2025-11-16-at-121043-pm-f65fb470-focus-min004-027-896-504-e570502e.jpg Jhael Isa, director de la Empresa Metropolitana del Transporte (EMT). (DIARIO LIBRE/ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Nuevos contratos con exigencias de disponibilidad

La estrategia también contempla cambios en la forma de contratar el mantenimiento. Isa explicó que los contratos anteriores estaban vinculados a los contratos originales de construcción y suministro de equipos.

La nueva modalidad busca que las empresas encargadas del mantenimiento respondan por la disponibilidad del sistema, con contratos que establezcan como referencia un 99 % de disponibilidad y contemplen penalidades cuando no se cumplan las condiciones acordadas.

La dirección también ha recurrido a especialistas nacionales y extranjeros para fortalecer el equipo técnico. Entre los asesores mencionó a Abraham Pichardo, dominicano con cuatro décadas de experiencia en los sistemas del metro de Nueva York y Nueva Jersey.

Isa sostiene que las fallas registradas en los últimos meses no tienen una causa única ni están conectadas entre sí, pero que varias están relacionadas con deficiencias acumuladas de mantenimiento.

Dijo que la actual dirección busca completar el proceso de recuperación técnica y establecer mecanismos que permitan medir y transparentar de manera permanente la disponibilidad del metro.