Retrasos en la línea 2 del Metro de Santo Domingo se debe a una avería en una celda eléctrica

La falla eléctrica causa congestionamiento de usuarios en el sistema. ( BALBIERY ROSARIO/ DIARIO LIBRE )

La línea 2 del Metro de Santo Domingo registra la mañana de este viernes retrasos en el servicio entre las estaciones Concepción Bona y Pablo Adón, debido a trabajos de restauración de una celda eléctrica, informó la Empresa Metropolitana del Transporte (EMT).

La situación ha obligado a operar temporalmente con una menor frecuencia de trenes, lo que ha provocado tiempos de espera superiores a los habituales para los usuarios. Aunque el servicio se mantiene disponible, las demoras han generado aglomeraciones en algunas estaciones.

Usuarios consultados denunciaron la lentitud en el paso de los trenes y señalaron que la situación ha afectado sus desplazamientos hacia sus lugares de trabajo. Algunos indicaron que han llegado tarde a sus labores debido al aumento del tiempo de espera.

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Usuarios consultados denunciaron la lentitud en el paso de los trenes y señalaron que la situación ha afectado sus desplazamientos hacia los lugares de trabajo. Algunos indicaron que han llegado tarde a sus labores debido al incremento del tiempo de espera.

Trabajan en la solución

Los equipos técnicos trabajan en la restauración de la celda eléctrica con el objetivo de normalizar la operación de la línea 2 y recuperar la frecuencia habitual de los trenes. La línea 1 opera con normalidad.

La reducción temporal de la frecuencia ha provocado que una mayor cantidad de pasajeros permanezca en los andenes a la espera de los trenes, especialmente durante las horas de mayor demanda. La situación también ha generado una mayor concentración de personas en algunas estaciones del tramo afectado.

Usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte para llegar a sus centros de trabajo y estudio expresaron su preocupación por los retrasos, debido a que el Metro constituye una de las principales alternativas para movilizarse por el Gran Santo Domingo.

Las autoridades mantienen los trabajos técnicos para restablecer las condiciones normales de operación.