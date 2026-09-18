Los usuarios del Metro de Santo Domingo reportan nueva avería en la Línea 2

Usuarios esperan la llegada de uno de los vagones del Metro de Santo Domingo en la estación Rosa Duarte, ubicada en la avenida San Vicente de Paúl, esquina avenida Fernández de Navarrete. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El caos reinó la mañana de este viernes en varias estaciones del Metro de Santo Domingo. A las complicaciones que por sí sola provoca la lluvia se sumó una nueva vicisitud para los usuarios del sistema de transporte: una avería en la Línea 2.

Cientos de pasajeros permanecen varados en las estaciones a la espera de que se normalice el servicio, mientras se dirigían hacia sus centros de estudio y lugares de trabajo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-18-at-90311-am-09a88b0c.jpeg Cientos de pasajeros permanecen varados en las estaciones a la espera de que se normalice el servicio. (DIARIO LIBRE/ BALBIERY ROSARIO)

La falla afecta específicamente la Línea 2, que conecta el Distrito Nacional con los municipios de Santo Domingo Este y Los Alcarrizos.

No es el primer retraso que sufren los usuarios del Metro durante esta semana.

El martes 15 de septiembre se produjo una falla en la Subestación de Tracción García Saleta, que afectó el suministro eléctrico de los trenes en un tramo de la Línea 2. El incidente se produjo alrededor de las 6:47 de la tarde y se prolongó durante casi dos horas, provocando que miles de personas fueran evacuadas hacia el exterior de estaciones como la Juan Pablo Duarte, ubicada entre las avenidas John F. Kennedy y Máximo Gómez; la Francisco Gregorio Billini, situada en la avenida Doctor Defilló; y la Pedro Mir, localizada en la avenida Abraham Lincoln.

La decisión hizo que miles de personas quedaran expuestas a los fuertes aguaceros que impactaron al Gran Santo Domingo debido a los efectos de una vaguada.

Cinco semanas atrás, específicamente el miércoles 12 de agosto, una avería en el sistema de tracción de uno de los trenes de la Línea 1 provocó la detención del servicio entre las estaciones Hermanas Mirabal y José Francisco Peña Gómez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-18-at-85616-am-3850ca8e.jpeg Uno de los trenes de la Línea 2 del Metro de Santo varado. (DIARIO LIBRE/OMAR SANTANA)

Otra de las fallas ocurrió el 23 de julio, cuando se produjo una interrupción entre las 9:40 y las 9:49 de la mañana en la Línea 2 del Metro y la Línea 1 del Teleférico, después de que se disparara la alimentación de la Subestación Eléctrica de Tracción Paraíso, debido a una perturbación en la red de distribución.

Garantizan intervención

El director de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa, informó a Diario Libre que un equipo técnico trabaja intensamente en un plan de mantenimiento intensivo en el Metro, con el objetivo de prevenir nuevas fallas y garantizar que los usuarios puedan confiar en el sistema.

El funcionario aseguró, además, que la institución desarrolla un plan de atención rápida para responder ante cualquier incidencia, mientras continúa el programa general de mantenimiento.