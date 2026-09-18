Aunque la Línea 2 del Metro de Santo Domingo se mantiene operativa este viernes, el servicio continúa afectado por una avería eléctrica que ha reducido la frecuencia de los trenes y provocado largas esperas de los usuarios.

La situación pudo ser constatada por un equipo de Diario Libre que hizo un recorrido de ida y vuelta desde las estaciones María Montez,en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, hasta la estación Juan Pablo Duarte en la avenida Máximo Gómez.

Según la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), equipos técnicos trabajan en la restauración de una celda eléctrica.

Los trenes circulan con menor frecuencia y los usuarios, al llegar a las estaciones, permanecen detenidos durante más de 15 minutos antes de continuar el recorrido.

Falla deja varados a decenas de usuarios

La reducción de la frecuencia ha provocado aglomeraciones en los andenes y retrasos para personas que utilizan el metro para trasladarse hacia sus lugares de trabajo y centros de estudio.

Algunos pasajeros dijeron a Diario Libre que han llegado tarde a sus labores debido al tiempo adicional de espera.

Algunos trenes que han partido desde la estación Concepción Bona han tardado hasta 10 minutos en continuar su recorrido desde la estación Ercilia Pepín. Esta situación se ha repetido en otras paradas, prolongando el tiempo de traslado de varios usuarios.

La misma dificultad también se registra en las estaciones Ramón Cáceres, Mauricio Báez y Juan Pablo Duarte.

La espera prolongada obliga a varios trabajadores a esperar más tiempo para abordar los trenes, lo que retrasa su llegada a sus lugares de trabajo y el cumplimiento de otras diligencias.

La avería ocurre pocos días después de otra falla registrada el pasado 15 de septiembre, cuando una incidencia eléctrica afectó la Línea 2 y provocó la evacuación de pasajeros de varias estaciones.

La EMT informó que sus equipos técnicos trabajan para restablecer las condiciones normales de operación y recuperar la frecuencia habitual de los trenes.

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Yari Tapia Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.