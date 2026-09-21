Intrant establece vías alternas por peatonización de tramo de la calle Paul P. Harris este martes

El Intrant informó sobre las rutas alternas por el cierre de la calle Paul P. Harris, en el Centro de los Héroes. ( TOMADO DEL INSTAGRAM DEL INTRANT )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que este martes 22 de septiembre será cerrado temporalmente al tránsito vehicular un tramo de la calle Paul P. Harris, en el Distrito Nacional, como parte de las actividades por el Día Mundial Sin Autos.

De acuerdo con una publicación realizada por el Intrant en sus redes sociales, el cierre abarcará el tramo comprendido entre la calle Horacio Vicioso y la avenida Abraham Lincoln, que será habilitado exclusivamente para peatones durante la jornada.

La medida estará vigente desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 del mediodía.

Vías alternas

Ante la peatonización temporal de la Paul P. Harris, el Intrant indicó que los conductores podrán utilizar como vías alternas la calle Horacio Vicioso y las avenidas Independencia y Abraham Lincoln.

La institución informó que la disposición busca facilitar la movilidad y mantener el flujo vehicular durante el desarrollo de las actividades programadas en la zona.

La actividad peatonal se realizará en las inmediaciones del Colegio Loyola, donde, según una nota de prensa del Intrant, se desarrollará una jornada de 9:00 a. m. a 11:30 a. m. con estudiantes de primaria y secundaria.

La programación contempla juegos, competencias y actividades interactivas dirigidas a promover la convivencia estudiantil, la actividad física y formas de movilidad sostenible.

Semana Nacional de la Movilidad Sostenible

La peatonización forma parte del inicio de la 9.ª edición de la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible, que se desarrollará del 22 al 29 de septiembre, de acuerdo con la nota de prensa del Intrant.

Durante ocho días, la institución realizará actividades educativas, ciudadanas y técnicas dirigidas a residentes, estudiantes, operadores del transporte público y otros actores vinculados al sector.

La agenda estará enfocada en promover una movilidad eficiente y amigable con el medio ambiente, así como incentivar el uso del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Como parte de la programación de este martes, a las 2:30 p. m. será presentado en el auditorio del Infotep el curso técnico de Movilidad Sostenible, desarrollado junto a esa institución en el marco del programa Euroclima.

La Semana Nacional de la Movilidad Sostenible se desarrolla, según el Intrant, en el contexto de las iniciativas para modernizar el sistema de movilidad del país. Parte de las acciones se ejecutan dentro del Programa de Apoyo a la Implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo (AIPMUS), financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Unión Europea (UE).